L’action commence à se négocier sur le Nasdaq

Baiju Bhatt et Vlad Tenev assistent à la journée d’inscription en bourse de Robinhood Markets le 29 juillet 2021 à New York.

Fondé en 2013, le pionnier du libre-échange a forcé le secteur du courtage à baisser les commissions sur le commerce de détail, abaissant ainsi la barrière pour des millions de nouveaux investisseurs d’accéder au marché boursier.

L’application a connu des niveaux record de nouveaux commerçants plus jeunes entrant sur le marché boursier pendant la pandémie. Cette poussée s’est poursuivie en 2021, marquée par des échanges frénétiques autour des actions dites mèmes. L’application de négociation d’actions privilégiée par les millénaires s’est retrouvée au milieu d’une tempête de feu en janvier au milieu de la courte compression de GameStop, qui a été partiellement alimentée par des investisseurs de détail dirigés par Reddit.

Robinhood – qui propose des opérations sur actions, crypto-monnaies et options, ainsi que des comptes de gestion de trésorerie – comptait 18 millions de clients en mars 2021, contre 7,2 millions en 2020, soit une augmentation de 151%. La société estime que les comptes financés ont atteint 22,5 millions au deuxième trimestre.

La société estime que ses 18 millions de clients de détail et plus de 80 milliards de dollars d’actifs clients au premier trimestre ont atteint 22,5 millions d’utilisateurs et plus de 100 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021.

Les actifs sous garde ont gonflé à environ 80 milliards de dollars contre 19,2 milliards de dollars en mars dernier et devraient dépasser les 100 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Robinhood est la troisième société de courtage en termes de nombre de comptes financés, derrière Fidelity et Charles Schwab, qui ont acheté TD Ameritrade l’année dernière. Les autres concurrents incluent Interactive Brokers et des services plus récents comme Webull et SoFi. Charles Schwab a une capitalisation boursière de près de 130 milliards de dollars et Interactive Brokers a une valorisation boursière d’environ 26 milliards de dollars.