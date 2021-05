L’action Comcast clôture en baisse de 5,5% sur l’accord Discovery-AT & T

Les actions de Comcast ont clôturé en baisse de 5,5% lundi après qu’AT & T a annoncé un accord pour combiner son unité de contenu WarnerMedia avec Discovery pour former un nouveau géant des médias.

La société de nouveaux médias, qui pourrait valoir bien plus de 100 milliards de dollars, sera en concurrence avec d’autres acteurs qui ont beaucoup investi dans le streaming, notamment NBCUniversal, Netflix et Disney de Comcast. L’action Netflix a clôturé en baisse de près de 1%, tandis que Disney a perdu plus de 2%.

Les dirigeants ont déclaré que les deux sociétés dépensaient déjà 20 milliards de dollars par an en contenu, y compris en programmation pour leurs réseaux linéaires, ce qui est comparable à l’estimation projetée par Netflix de 17 milliards de dollars dépensés cette année.

L’accord pourrait également mettre la pression sur les activités Internet de Comcast. En se débarrassant de ses actifs médiatiques, AT&T peut se concentrer sur son activité de connectivité principale, vantant la puissance de la 5G. Le PDG d’AT & T, John Stankey, a déclaré lundi lors d’un appel avec les journalistes qu’il prévoyait de concentrer le capital de son entreprise sur l’infrastructure de fibre pour améliorer le réseau 5G d’AT & T, qui pourrait concurrencer Comcast en tant qu’alternative à large bande domestique.

« La demande de connectivité est plus élevée que jamais », a déclaré lundi un porte-parole d’AT & T à CNBC. « Surtout la connectivité avec des vitesses symétriques de chargement et de téléchargement. Cette transaction nous permet d’augmenter notre investissement dans le spectre et la fibre. »

Dans le cadre de l’accord, AT&T a déclaré qu’il recevrait un montant total de 43 milliards de dollars en une combinaison de trésorerie, de dette et de rétention de certaines dettes par WarnerMedia.

– Alex Sherman de CNBC a contribué à ce rapport.

Divulgation: Comcast est le propriétaire de NBCUniversal, la société mère de CNBC.