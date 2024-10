L’action Coinbase Global (NASDAQ:COIN) chute de 3 % après un grand rallye

Les actions de l’échange de crypto-monnaie Coinbase Global (COIN) sont en baisse de 3% suite à un énorme rallye du titre au cours de la semaine dernière.

Avant aujourd’hui (15 octobre), l’action COIN avait augmenté de 15 % au cours des cinq dernières séances de bourse, les investisseurs pariant sur un retour des crypto-monnaies après une crise prolongée au cours des mois d’été. Mais maintenant, il semble que le rallye des actions Coinbase s’essouffle.

Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates de l’entreprise qui feraient baisser le cours de l’action de Coinbase Global. Les analystes pensent que les investisseurs font une pause après avoir fait monter furieusement le cours de l’action ces derniers jours. Coinbase Global est la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde après Binance Holdings, une société privée, et ses actions ont tendance à augmenter et à baisser parallèlement aux prix du Bitcoin (BTC-USD) et Ethereum (ETH-USD).

La crypto est limitée

Les crypto-monnaies se négocient largement de manière latérale depuis fin juin. Bitcoin, qui est la plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, se situe dans une fourchette limitée depuis début septembre, s’échangeant entre 60 000 et 65 000 dollars par jeton numérique.

Bitcoin et autres crypto-monnaies ont commencé l’année en beauté. Après l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin aux États-Unis fin janvier, le prix du BTC a atteint un sommet historique d’un peu moins de 74 000 $. Cependant, le prix a baissé après un événement de réduction de moitié qui a eu lieu en avril dernier.

Un événement de réduction de moitié se produit lorsque l’offre disponible de Bitcoin et les récompenses pour son extraction sont réduites de 50 %. L’action de Coinbase Global est désormais en hausse de 11 % sur l’année suite à la forte hausse de la semaine dernière.

COIN Stock est-il un achat ?

L’action Coinbase Global bénéficie d’une note consensuelle d’achat modéré parmi 15 analystes de Wall Street. Cette note est basée sur sept achats, sept prises et une vente attribués au cours des trois derniers mois. L’objectif de prix moyen du COIN de 258,17 $ implique une hausse de 33,49 % par rapport aux niveaux actuels.

