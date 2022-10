L’action climatique prend de l’ampleur. Ainsi sont les catastrophes.

Les États-Unis sont finalement devenus un chef de file de l’action climatique, promulguant un trio de lois majeures qui pourraient représenter le plus gros investissement fédéral jamais réalisé dans les technologies climatiques et d’énergie propre. Le pays mobilisera des centaines de milliards de dollars de subventions, de prêts, d’approvisionnements et de crédits d’impôt fédéraux pour dynamiser le développement éolien et solaire, les ventes de véhicules électriques, la fabrication de batteries et les moyens émergents de capter, d’aspirer et de stocker le dioxyde de carbone.

Pendant ce temps, les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les substituts de viande sont désormais des options grand public compétitives qui prennent des parts de marché. Le coût de la construction de grandes fermes solaires a chuté plus de 80% dans la dernière décennie. Le Ford F-150 gourmand en essence est maintenant disponible sous le nom de Lightning EV. Et Impossible Whoppers a fait le menu de Burger King.

Des milliers d’entreprises se sont engagées à éliminer leur pollution climatique au cours des prochaines décennies, et une part décente ont déjà fait de réels progrès. Diverses entreprises développent des moyens plus durables de produire du ciment, des engrais, de l’acier et des produits chimiques. Et les investisseurs en capital-risque sont verser des milliards de dollars dans la technologie climatique.

De nombreux autres pays ont également relevé leurs ambitions climatiques. L’UE a adopté une loi en 2021 obligeant les pays membres à réduire leurs émissions de 55 % d’ici 2030 et à devenir « climatiquement neutres » d’ici 2050. La Chine, la Russie et l’Arabie saoudite se sont toutes engagées à atteindre la neutralité carbone ou zéro émission nette d’ici 2060. L’Inde a s’est engagé à y arriver d’ici 2070.

Si nous supposons que chaque pays respecte ses derniers engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, le monde sera sur la bonne voie pour environ 2,4 ˚C de réchauffement par rapport aux niveaux de la fin des années 1800.

C’est trop, mais peu de scientifiques préviennent encore que nous nous dirigeons vers une planète à 4 ˚C ou plus ce siècle.

C’est un changement radical au cours des six années seulement où j’ai couvert le climat et l’énergie pour MIT Technology Review. Mais alors que les projections d’utilisation du charbon s’effondraient, que les attentes en matière d’énergies renouvelables montaient en flèche et que les nations adoptaient davantage de politiques climatiques, les pires scénarios ont venir sembler de plus en plus improbable. Et c’est une très bonne nouvelle.

Tragiquement en retard

Mais à bien d’autres égards, nous commençons tragiquement, désastreusement, avec un retard impardonnable. Alors que nous nous préparons à progresser plus rapidement à l’avenir, la mesure qui compte le plus a continué d’augmenter : les émissions mondiales ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré en 2021, alors que l’économie mondiale revenait des profondeurs de la pandémie.