L’actualité mondiale en images 18 mars 2021

Une sculpture de l’artiste Jacques Tilly avec le slogan «11 ans d’enquête implacable sur les cas d’abus! est vu devant la cathédrale de Cologne à Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, le 18 mars 2021, alors qu’un rapport tant attendu a été publié sur les violences sexuelles prétendument commises par le clergé et les laïcs dans le plus grand diocèse d’Allemagne. – L’étude indépendante sur le diocèse de Cologne commandée par l’Église catholique romaine a révélé 202 auteurs présumés d’agressions sexuelles et 314 victimes entre 1975 et 2018

AFP / Getty