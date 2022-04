L’action climatique dans l’administration Biden dépend de l’EPA

Jusqu’à présent, l’héritage du président Biden sur le changement climatique est assez insignifiant. Il est temps de changer cela s’il peut rapidement faire un bien meilleur usage de son Agence de protection de l’environnement (EPA).

Le président a mis presque tous ses espoirs d’action climatique dans l’adoption de sa législation Build Back Better par le Congrès. Ce projet de loi aurait dépensé 550 milliards de dollars pour l’énergie propre et le transport en commun électrifié. Il n’a pas réussi à obtenir la majorité au Sénat, et en raison de la réticence persistante à l’égard de la mesure de la part de démocrates plus conservateurs comme le sénateur Joe Manchin (D-WV), il semble peu probable qu’un remplacement allégé passe.

Dans un monde idéal, l’action du Congrès et de l’EPA se compléteraient. Les lois sont plus durables que la seule politique de l’EPA, tandis que l’EPA peut contourner l’impasse législative. Les dépenses du Congrès en incitations fiscales pour les énergies propres contribuent à réduire les coûts de mise en œuvre pour les entreprises, ce qui permet à l’EPA de mettre en œuvre plus facilement des règles plus strictes.

Mais même sans le Congrès, l’EPA dispose de nombreux pouvoirs réglementaires qu’elle peut utiliser unilatéralement pour lutter contre le changement climatique. L’agence peut limiter les émissions climatiques des plus grands pollueurs du pays dans le secteur de l’électricité, des transports, de l’industrie et du pétrole et du gaz en améliorant les normes d’efficacité et la surveillance. L’EPA de Biden doit agir rapidement si elle veut établir ces règles et les faire durer. Chaque modification importante des règles doit passer par un processus obligatoire en plusieurs étapes qui peut prendre jusqu’à deux ans – à peu près le temps qu’il reste à Biden lors de son premier mandat.

Ce processus nécessite de passer au crible des dizaines de milliers de commentaires publics et de rassembler suffisamment de preuves scientifiques pour justifier la réglementation. L’EPA d’Obama a montré ce qui se passe lorsqu’une administration parvient également à finaliser ces règles en retard dans un trimestre; les règles climatiques finalisées au cours de ses deux dernières années ont été annulées par Trump et les tribunaux parce qu’elles étaient soit encore à l’état de projet, soit pas encore mises en œuvre.

Tout cela devient beaucoup plus facile si Biden obtient un second mandat, mais compte tenu de son nombre de sondages, il n’y a aucune garantie. La lutte contre le changement climatique ne peut pas attendre une autre décennie de revirements politiques de la part des présidents des partis opposés. Biden doit donc faire tout ce qu’il peut de façon permanente pendant que les démocrates détiennent toujours le pouvoir.

C’est pourquoi, 15 mois après le début de l’administration Biden, l’EPA est à un tournant extrêmement important – surtout si Biden est sérieux quant à son objectif de réduire de moitié la pollution américaine par rapport aux niveaux de pointe au cours des huit prochaines années. L’agence doit finaliser autant que possible d’ici la fin de 2022, et doit le faire avec soin, ce qui lui permet de monter la défense la plus solide possible devant les tribunaux conservateurs.

Si elle ne le fait pas, l’administration Biden aura gaspillé un temps précieux dans la lutte contre le changement climatique. Dans quelques années, le monde devrait dépasser 1,5 degrés Celsius de réchauffement et être sur la bonne voie pour atteindre des niveaux catastrophiquement plus élevés, si des réductions importantes ne sont pas effectuées d’ici 2025. Même si Biden obtient un second mandat, chaque instant compte – et avec l’action du Congrès sur la table, il doit commencer à faire un bien meilleur usage de l’EPA.

Pourquoi la politique climatique de Biden a démarré lentement

Dans les premières heures de sa présidence, Biden a promis une approche « pangouvernementale » du changement climatique, signant des décrets exécutifs qui ont incité les agences à changer leur façon de fonctionner pendant l’ère Trump.

Après cela, la Maison Blanche a placé la plupart de ses paris sur l’adoption par le Congrès d’un ensemble massif d’infrastructures ainsi que de dépenses climatiques historiques. Le Congrès a adopté une loi historique sur les infrastructures, mais c’est une loi qui pourrait finir par augmenter les émissions en raison de son investissement dans l’expansion des autoroutes. Il est peu probable que la législation sur le climat – avec 550 milliards de dollars de crédits d’impôt pour l’énergie propre et l’électrification – se concrétise.

Le pouvoir exécutif est autonome. Grâce aux larges pouvoirs accordés par le Clean Air Act, Biden dispose cependant d’un outil de lutte contre le changement climatique dans l’EPA.

Interrogé sur les réalisations de l’agence, l’administrateur adjoint adjoint Joe Goffman du Bureau de l’air et des radiations de l’EPA a déclaré à Vox par e-mail : “Nous avons établi les normes de pollution climatique les plus strictes pour les voitures de l’histoire d’ici l’année modèle 2026”.

L’EPA a également finalisé son élimination initiale des hydrofluorocarbures utilisés dans les réfrigérants. Et il a réussi à respecter tous les délais requis par le Congrès imposés par la loi de 2020, l’American Innovation and Manufacturing Act.

Ce sont des succès importants. Mais la liste actuelle des règles finalisées est assez courte par rapport à la liste qu’il reste à aborder. Comme l’a dit David Doniger, directeur stratégique principal du programme climatique du Natural Resources Defense Council : « Nous sommes en retard pour traiter bon nombre de ces problèmes.

Lors d’une audience sur le budget début avril, le sénateur Sheldon Whitehouse (D-RI), le législateur le plus virulent du Sénat sur le changement climatique, a annoncé le nombre de règles que l’EPA n’a pas encore finalisées sur le changement climatique. Ils comprennent de nouvelles réglementations ciblant le charbon dans le secteur de l’électricité, le méthane provenant du pétrole et du gaz, les opérations industrielles et les voitures. Il était mécontent du rythme des progrès. « Combien de temps pensez-vous avoir ? » Il a demandé.

L’administrateur de l’EPA de Biden, Michael Regan, a répondu que l’EPA avait démarré lentement parce qu’il avait hérité d’un gâchis d’agence.

“Je pense que nous devons être honnêtes sur l’état dans lequel se trouvait l’EPA lorsque le président Biden a été élu”, a déclaré Regan, affirmant qu’il avait “du personnel travaillant les nuits et les week-ends” pour rattraper son retard. Il a ajouté: “Je suis sacrément fier de ce que l’agence a fait au cours de la dernière année avec les ressources dont elle dispose.”

Il est vrai que l’administration Trump a annulé plus de 200 réglementations environnementales, et l’EPA le moral était au plus bas sous l’ère Trump. Au cours de son mandat, l’effectif de 15 000 personnes a diminué de plus d’un millier. Cela équivaut aux niveaux de 1988, et la charge de travail de l’agence a beaucoup augmenté depuis lors, en partie parce qu’elle a été mandatée par le Congrès et par des décisions de la Cour suprême pour réglementer les produits chimiques toxiques et les émissions de gaz à effet de serre.

La dotation en personnel est certainement un gros morceau du problème, selon Doniger, qui dit qu’une main-d’œuvre réduite signifie que l’EPA est obligée de choisir ce qui est fait dans les délais. À son niveau actuel, l’exécution d’une règle dans un certain délai signifie emprunter du personnel à d’autres programmes et laisser d’autres priorités en sous-effectif. C’est en déplaçant les gens que l’EPA a pu accomplir ce qu’elle a fait jusqu’à présent, a déclaré Doniger.

L’autre gros problème auquel l’EPA est confrontée est l’argent. Alors que l’administration Biden travaille dans les rangs pour remplir les créneaux politiques (dont certains dépendent d’un processus de confirmation du Sénat douloureusement lent), elle est contrainte à un budget limité pour remplir le reste des rangs de l’EPA. Cela a rendu le processus de pourvoi des postes vacants plus lent qu’idéal.

La plupart des règles les plus importantes de l’EPA sont toujours en cours

Avec moins de personnel et un budget inférieur à ses besoins (la demande de budget de Biden pour 2023 demandait une augmentation de 29%), l’EPA promet toujours qu’une action ambitieuse est en cours.

Ces promesses incluent la réglementation des principales sources de pollution climatique, y compris les centrales électriques au charbon, et la combustion des fuites de méthane dans une pratique appelée torchage des producteurs de pétrole et de gaz existants. Beaucoup d’entre eux n’ont pas encore été officiellement proposés, ce qui signifie qu’il y a un long chemin à parcourir pour eux.

D’autres règles sont encore au stade de projet, ce qui signifie qu’elles sont encore à des mois (ou des années) d’être finalisées, et ne vont pas aussi loin que les défenseurs du climat le jugent nécessaire. La proposition de l’EPA pour les camions devrait réduire de 90 % le dioxyde d’azote polluant l’air d’ici 2031, mais en fait beaucoup moins pour les émissions de carbone du tuyau d’échappement ; le changement augmentera probablement la flotte de camions électriques à seulement 1,5 % d’ici 2027.

S’ils devaient être mis en œuvre, tous ces éléments seraient considérés comme une politique historique. Mais à ce stade de la crise climatique, c’est aussi le minimum de ce qu’on attend d’une administration démocrate pour s’attaquer aux principales sources de pollution climatique américaine.

Et il y a plus que l’EPA pourrait et devrait faire. Notamment, il n’a pas rédigé de proposition sur le méthane qui traite des petits puits de pétrole et de gaz – des sites à faible production qui représentent 80% des puits du pays et sont responsables de faire de régions comme le Nouveau-Mexique et le bassin permien du Texas l’une des plus grandes sources. des émissions de méthane dans le monde.

Ensuite, il y a le secteur de l’électricité : l’étape la plus importante pour lutter contre la pollution climatique comprend la fermeture de la dernière des 200 centrales électriques au charbon du pays. Mais l’EPA n’a pas encore proposé de règle pour les usines existantes.

Regan a promis lors de l’audience d’avril que l’EPA serait prête à adopter une nouvelle règle sur les centrales électriques peu de temps après que la Cour suprême aura rendu une décision en juin qui devrait limiter ses outils de nettoyage de l’électricité. Selon la décision, la capacité de l’EPA à mandater plus d’énergies renouvelables sur le réseau au cours de la prochaine décennie pourrait être sévèrement restreinte.

L’énorme quantité de travail inachevé qui reste s’ajoute à une image sombre. Essentiellement, l’administration Biden pourrait parler plus qu’agir si elle n’accélère pas vraiment les travaux sur ces questions et ne donne pas suite à une politique plus stricte de l’EPA jusqu’en 2022.

L’EPA de Biden doit équilibrer le temps limité avec la durabilité

En élaborant une nouvelle politique, l’EPA doit faire preuve de beaucoup de prudence : il est important que l’agence vérifie toutes ses cases en proposant de nouvelles réglementations pour s’assurer qu’elles ne sont pas simplement annulées par le prochain président républicain.

“L’administration Trump a eu cet énorme taux de perte devant les tribunaux pour ses retours en arrière, en partie parce qu’elle a sauté beaucoup de ces étapes et a fait beaucoup d’analyses terribles”, a déclaré Jack Lienke, directeur de la politique réglementaire de NYU Law.

L’administration Biden travaille plus en profondeur et s’est efforcée de s’assurer que la science soutient ses changements de politique. Cependant, même un travail minutieux ne garantit pas une régulation climatique durable.

De la Cour suprême dominée par les conservateurs jusqu’aux tribunaux inférieurs, les juges sont plus sceptiques que jamais quant à l’expertise de l’agence, un précédent qui affecte le coût social du carbone de l’administration Biden et la politique de location des terres publiques : en février, un gouvernement fédéral de Louisiane Le juge (et la personne nommée par Trump) a interdit à l’administration de rétablir un calcul de l’ère Obama des coûts sociaux et économiques des émissions de carbone, une mesure importante utilisée dans l’élaboration des politiques gouvernementales. L’inévitable menace de procès a tout ralenti encore plus.

“Une agence ne peut pas sembler faire quelque chose de trop ambitieux ou de nouveau”, a expliqué Lienke. « Les agences doivent faire encore plus en termes de constitution d’un dossier incroyablement détaillé, en cataloguant exactement pourquoi elles ont le pouvoir de le faire et pourquoi les avantages de le faire l’emportent sur les coûts. Ils sont confrontés à une justice plus hostile.

Cela laisse à l’administration Biden deux options imparfaites : agir rapidement et risquer un plus grand risque de bouleversement devant les tribunaux, ou agir lentement et laisser les règles plus vulnérables à un éventuel successeur républicain.

Jusqu’à présent, l’APE a procédé avec prudence, choisissant entre les priorités. Pour lutter contre le changement climatique, il doit trouver des moyens d’agir non seulement avec prudence mais aussi avec rapidité. L’élan qu’il peut créer deviendra évident dans les prochains mois, mais plus il pourra en faire, mieux les États-Unis s’en porteront alors qu’ils tenteront de faire de sérieux progrès vers leurs objectifs climatiques.