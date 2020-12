Nations Unies – Les humains font la «guerre contre la nature», selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le monde est proche d’un «point de rupture» si les dirigeants ne se réunissent pas maintenant pour changer de cap.

« Il y a une prise de conscience croissante que la façon dont nous bougeons est un suicide par rapport à l’avenir et à toutes les générations futures », a déclaré Tony Dokoupil, co-animateur de « CBS This Morning », dans une interview diffusée mercredi.

Le chef de l’ONU met en garde contre les effets désastreux du changement climatique depuis des années et a fait valoir ses arguments dans un discours sur «l’état de la planète» à l’Université Columbia à New York mercredi.

«La nature riposte toujours – et elle le fait déjà avec une force et une fureur croissantes; la biodiversité s’effondre; les écosystèmes disparaissent sous nos yeux; et les océans… étouffent avec les déchets plastiques», a déclaré Guterres.

Dans son allocution, Guterres a souligné l’action nécessaire: atteindre la neutralité carbone mondiale dans les trois prochaines décennies; aligner la finance mondiale sur l’Accord de Paris, « le plan d’action mondial pour l’action climatique »; et «réaliser une percée en matière d’adaptation pour protéger le monde… des impacts climatiques».

Guterres appelle à plus de zones de conservation qui soient «positives pour la biodiversité» pour l’agriculture et la pêche. Il exhorte également à l’élimination progressive des subventions négatives – subventions qui détruisent les sols sains, polluent les voies navigables et épuisent les poissons dans les océans – et à un abandon de l’extraction non durable des ressources extractives vers des modes de consommation plus durables.

Et, en se concentrant sur le rôle de l’environnement dans la pandémie, Guterres a souligné un fait surprenant: «75% des maladies infectieuses humaines nouvelles et émergentes sont zoonotiques», dit-il, ce qui signifie qu’elles proviennent d’animaux. Il prévient qu’avec «les personnes et le bétail qui empiètent davantage dans les habitats des animaux et perturbent les espaces sauvages, nous pourrions voir davantage de virus et d’autres agents pathogènes passer des animaux aux humains».

Malgré une baisse temporaire des émissions due au verrouillage du COVID-19, les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre restent à des niveaux records, engageant la planète à se réchauffer davantage pendant de nombreuses générations à venir en raison de la longue durée de vie du CO2 dans l’atmosphère, selon un nouveau Rapport météorologique mondial publié mercredi.

« La dernière décennie a été la plus chaude de l’histoire de l’humanité », a déclaré Guterres. «Les incendies et inondations apocalyptiques, les cyclones et les ouragans sont de plus en plus la nouvelle norme.

Guterres s’est entretenu avec Dokoupil du siège de l’ONU à New York dans le cadre de «Covering Climate Now», une initiative de plus de 400 organes de presse dédiée à expliquer les dangers d’une terre plus chaude. Voici des extraits de leur conversation:

Tony Dokoupil: Monsieur le Secrétaire général, vous préparez une importante allocution sur le changement climatique. C’est ce qu’on appelle l’état de la planète. Alors commençons par là. Quel est l’état de la planète?

Antonio Guterres: Nous sommes en guerre avec la nature. Et cela crée le risque sérieux d’avoir une planète brisée alors que nous avançons vers la fin du siècle. On est toujours en ligne avec une augmentation de température de 3 ° à 5 ° [Celsius] à la fin du siècle.

Ce serait absolument dévastateur pour l’économie mondiale et pour la vie humaine … Des forêts qui disparaissent, des glaciers qui fondent, des récifs coralliens qui blanchissent et sont détruits.

Il est donc temps que la guerre entre l’humanité et la nature prenne fin. Il est temps de réconcilier l’humanité avec la nature. Il est temps de faire la paix avec la nature et de tout faire pour que notre planète à la fin du siècle soit quelque chose dont nous pouvons être fiers et où nos enfants et petits-enfants peuvent vivre une vie normale.

Monsieur le Secrétaire général, à quel point sommes-nous proches d’un point de rupture?

Je pense que nous sommes très proches du point de rupture. Si vous regardez la température, nous sommes maintenant avec une augmentation de température, une augmentation moyenne de température d’environ 1,2 ° [Celsius]. Nous voulons avoir 1,5 ° comme limite. Nous sommes donc très proches du point de rupture.

Et si nous n’agissons pas immédiatement, les choses seront irréversibles. Et quand les choses sont irréversibles, cela signifie que l’avenir de nos enfants et petits-enfants sera considérablement affecté. C’est donc le moment de changer de cap. Et c’est pourquoi pour l’ONU en 2021, nous avons un objectif très clair.

Et notre objectif est de construire une coalition mondiale pour zéro émission nette en 2050, pour la neutralité carbone.

Pourquoi pensez-vous que c’est possible maintenant alors que les Nations Unies en parlent depuis 30 ans, et pendant ce temps, le problème n’a fait qu’empirer?

Maintenant, nous ne sommes pas seuls. Nous voyons les jeunes se mobiliser de manière fantastique partout dans le monde. Nous voyons les entrepreneurs prendre conscience. Nous voyons les propriétaires d’actifs dire qu’ils doivent décarboner leurs portefeuilles, car sinon, ils perdront de l’argent à l’avenir.

Nous voyons de plus en plus d’entreprises dire qu’elles doivent s’aligner sur des émissions nettes nulles. Nous voyons la pression venir de la société civile. Donc, les gouvernements qui jusqu’à présent, dans une certaine mesure, pensaient pouvoir faire ce qu’ils voulaient, sont maintenant sous une énorme pression de l’opinion publique, des jeunes, du secteur privé.

Quelle était l’importance pour Joe Biden d’avoir remporté les élections en 2020?

Je pense que le fait que la nouvelle administration ait annoncé qu’elle rejoindrait à nouveau l’Accord de Paris et qu’elle s’engagerait à une émission nette zéro en 2050 est absolument cruciale pour sauver la planète.

Et je pense que c’est une contribution fondamentale. Il n’y a aucun moyen, aucun moyen que nous puissions résoudre les problèmes de la relation entre l’humanité, la nature, entre nous et la planète, sans un leadership américain fort.

Les sociétés pétrolières et gazières du monde ont des milliards de dollars de pétrole et de gaz qu’elles connaissent, qu’elles attendent de déterrer et de vendre. Qui va payer ces entreprises pour ne pas le déterrer et le brûler?

La valeur des entreprises dans l’histoire change avec les conditions changeantes de l’économie mondiale. Il y avait un cycle du pétrole en tant que moteur clé de l’économie mondiale. Ce cycle est terminé. Ainsi, la valeur des sociétés pétrolières et gazières diminuera à mesure que la valeur des sociétés charbonnières diminue déjà.

Je suis donc totalement convaincu, totalement convaincu qu’inévitablement, l’histoire de l’humanité sera une histoire telle qu’une grande partie du pétrole et du gaz qui sont aujourd’hui dans le sol restera dans le sol.

Monsieur le Secrétaire général, les États-Unis se sont retirés de la [Paris] Accord… rien ne s’est passé. Aucune répercussion. Quel message cela envoie-t-il au reste du monde?

Je dirais que la majorité des pays n’ont pas été en mesure de respecter leurs engagements pris à Paris. Et c’est ce que je pense changera de cap, car il y a une conscience croissante que la façon dont nous bougeons est un suicide par rapport à l’avenir et à toutes les générations futures.

Il est clair pour moi que si on laissait les températures augmenter de 3 ° ou 5 ° à la fin du siècle, les conditions de vie sur notre planète seraient gravement mises à mal.

Donc, pour reprendre votre métaphore, le monde est sur le rebord, et votre travail est de convaincre le monde de s’en éloigner plutôt que de sauter.

C’est vrai.

