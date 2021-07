L’action chute de 9% lors de ses débuts sur le marché boursier de New York

La Bourse de New York accueille les dirigeants et les invités de Dole (NYSE : DOLE), le 30 juillet 2021, à l’occasion de son introduction en bourse. Pour honorer l’occasion, Johan Linden, Chief Operating Officer, Seamus Mulvenna, CEO de Total Produce North America et Shane Power, Corporate Finance Director, rejoints par Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings and Services, sonnent The Opening Bell®.

NYSE