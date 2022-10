L’action Apple bondit, au rythme de sa meilleure journée depuis 2020

Le PDG d’Apple, Tim Cook, visite le magasin Apple Fifth Avenue pour la sortie de l’Apple iPhone 14, New York, le 16 septembre 2022.

Pomme Les actions ont augmenté de plus de 7% vendredi après avoir annoncé des résultats du trimestre de septembre qui ont légèrement dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices et ont montré que la demande mondiale pour son matériel haut de gamme reste élevée.

S’il tient jusqu’à la clôture, ce sera le meilleur jour pour les actions Apple depuis avril 2020. Apple était la deuxième action la plus performante du Dow Jones Industrial Average derrière Intel le vendredi.

La poussée survient après une semaine mitigée de revenus Big Tech, au cours de laquelle Méta et Alphabet a montré des signes de faiblesse causés par des conditions macroéconomiques qui ont nui au marché de la publicité numérique. Alphabet a augmenté de moins de 3% et Meta a augmenté de moins de 1% vendredi. Les deux ont pris de gros coups plus tôt dans la semaine.

Amazon a chuté de 9% vendredi après avoir donné de faibles prévisions pour le trimestre des fêtes.

Bien qu’Apple ait signalé un ralentissement de la croissance au cours du trimestre en cours et une faiblesse de ses activités de services rentables, les analystes étaient généralement positifs quant aux résultats de l’entreprise.

Apple a augmenté ses ventes de 8 % au cours du trimestre de septembre, maintenant en vie sa séquence de croissance trimestrielle liée à la pandémie de Covid.

L’activité Mac de la société a augmenté de 25 % alors même que les ventes de PC d’autres marques du monde entier ont chuté.

Et Apple a signalé que la demande d’ordinateurs et de téléphones haut de gamme reste forte.

Alors que les résultats d’Apple n’étaient pas beaucoup plus forts que ce à quoi Wall Street s’attendait, la société ressemble de plus en plus à un refuge sûr pour les investisseurs à la recherche d’actions de qualité pour faire face à une éventuelle récession alors que les taux d’intérêt augmentent.

“Parfois, les résultats en ligne sont les plus excitants”, a écrit l’analyste de JPMorgan Samik Chatterjee dans une note vendredi.

Il a déclaré que la résilience du trimestre d’Apple était remarquable car la société continue d’augmenter ses ventes même face à des facteurs macroéconomiques difficiles comme un dollar fort, tout en maintenant ses marges élevées.