L’action Amazon est la plus durement touchée après la manne des bénéfices technologiques

Andrew Ross Sorkin s’entretient avec Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon, lors du New York Times DealBook Summit dans la salle Appel du Jazz At Lincoln Center le 30 novembre 2022 à New York.

Actions de Amazone a chuté jusqu’à 5% vendredi, un jour après que le détaillant en ligne a enregistré une faible croissance de ses activités de vente au détail et de cloud computing, et a donné des prévisions optimistes.

Son action a été plus durement touchée que ses pairs Pomme et Alphabet , qui a également rapporté jeudi soir. Les actions d’Apple s’échangeaient d’environ 4 % vendredi matin tandis qu’Alphabet était en baisse d’environ 1 %. Ces deux entreprises ont raté le haut et le bas.

Le chiffre d’affaires d’Amazon au quatrième trimestre a augmenté de 9 % pour atteindre 149,2 milliards de dollars, dépassant les 145,8 milliards de dollars attendus par les analystes. Mais le rythme des revenus a été éclipsé par un autre trimestre de ralentissement de la croissance du cœur de métier d’Amazon et d’Amazon Web Services, qui ont été ébranlés par l’environnement économique difficile.

Amazon a déclaré qu’il s’attend à des revenus compris entre 121 et 126 milliards de dollars pour le trimestre en cours. Les analystes attendaient 125 milliards de dollars.

“Les consommateurs semblent prudents et la cadence de décélération du Cloud semble atterrir au milieu de l’adolescence pour [the first quarter,]», ont écrit les analystes de Piper Sandler, qui ont une note surpondérée sur les actions Amazon, dans une note vendredi.

“Avant tout, les commentaires de la direction suggèrent qu’AMZN traverse toujours une période difficile”, ont ajouté les analystes.

Malgré les difficultés à court terme, plusieurs analystes ont déclaré qu’ils restaient encouragés par les efforts du PDG Andy Jassy pour maîtriser les coûts. Ils pensent également qu’Amazon prouvera qu’il peut résister aux turbulences économiques et peut continuer à croître à long terme.

Jassy s’est efforcé de maîtriser les coûts d’Amazon après une période d’expansion effrénée. Le mois dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle licencierait plus de 18 000 employés. Il a décrété un gel des embauches dans les rangs de son entreprise, réduit certains projets et suspendu l’expansion de certains magasins physiques et de ses entrepôts.

“Alors que les prochains trimestres resteront probablement volatils en raison de la volatilité macroéconomique, les récits à long terme d’Amazon et un rapport risque/récompense pluriannuel convaincant devraient plaire aux investisseurs”, a écrit Eric Sheridan de Goldman Sachs dans une note de vendredi.

Le sentiment des analystes était un peu différent pour Apple, qui a télégraphié que les choses s’amélioraient. Cela peut expliquer pourquoi son action est dans le vert. “En prenant du recul, il est rare de voir Apple rater et guider en un trimestre, mais nous pensons que les aspects positifs à long terme du rapport de ce soir l’emportent sur les aspects négatifs à court terme”, a écrit Erik Woodring de Morgan Stanley.

De même, malgré les échecs d’Alphabet, les analystes sont optimistes quant à ses perspectives pour l’intelligence artificielle et ont souligné son cœur de métier solide. “Nous considérons Alphabet comme une action plus défensive du groupe en 2023 avec une plus grande stabilité relative des bénéfices étant donné l’utilité de la recherche, la flexibilité des dépenses, des marges saines qui minimiseront les problèmes de trésorerie et la possibilité de soutenir l’action avec des rachats”, a déclaré Justin de Bank of America. Poste a dit.

