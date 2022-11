L’action Altice USA s’effondre après des résultats difficiles au troisième trimestre

Altice États-Unis Les actions de la société ont chuté de plus de 20 % et la négociation de l’action a été brièvement interrompue jeudi, après que la société a publié un rapport sur les résultats faibles.

La société, qui fournit des services à large bande, de télévision par câble, sans fil et de téléphonie, a vu ses actions chuter après les résultats de mercredi rapport ce revenu net et ces revenus ont chuté car Altice a perdu des abonnés et a continué à dépenser beaucoup pour le déploiement de son réseau fibre.

Le bénéfice net d’Altice pour le troisième trimestre est tombé à 85 millions de dollars, contre environ 267 millions de dollars par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice par action sur une base diluée est tombé à 19 cents contre 58 cents l’an dernier.

Le chiffre d’affaires de la société a chuté de 7% à 2,39 milliards de dollars, en raison de la baisse des clients des services résidentiels et commerciaux. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a chuté de 18 % pour s’établir à 954,4 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Un représentant d’Altice a déclaré que la société ne commentait pas les mouvements de stocks.

Les câblodistributeurs ont enregistré d’importants gains d’abonnés au haut débit au cours des premiers jours de la pandémie, lorsque les blocages ont forcé de nombreuses personnes à travailler et à suivre des cours à domicile. Mais au cours des derniers trimestres, les ajouts d’abonnés ont considérablement diminué pour l’industrie, car la concurrence d’autres fournisseurs a augmenté et le taux d’activité de déménagement a été faible.

Altice a déclaré avoir perdu 43 000 clients haut débit au cours du trimestre, ainsi que 82 000 abonnés à la télévision par câble.

En plus de cela, Altice a dépensé beaucoup d’argent pour déployer un réseau de fibre optique pour ses clients haut débit. La société a déclaré mercredi qu’elle dépenserait entre 1,7 et 1,8 milliard de dollars en dépenses en capital au cours de l’exercice 2022.

“Alors que nous opérons dans un environnement très concurrentiel et que nous commençons à voir des pressions macroéconomiques dans l’ensemble de nos activités, nous sommes convaincus que nous avons la bonne stratégie pour revenir à une croissance durable”, a déclaré mercredi le PDG sortant Dexter Goei dans la publication des résultats.