L’action Alphabet chute après un rapport décevant sur les résultats

Actions de Alphabet a plongé jusqu’à 8% mercredi matin, un jour après que la société a publié des résultats du troisième trimestre qui ont raté les résultats supérieurs et inférieurs.

Alphabet a signalé sa période de croissance la plus faible depuis 2013, à l’exception d’une autre période au début de la pandémie. La croissance des revenus a ralenti à 6% contre 41% un an plus tôt, la société faisant face à une baisse continue des dépenses publicitaires en ligne.

La société a enregistré des revenus publicitaires globaux de 54,48 milliards de dollars au cours du trimestre, en légère hausse par rapport à l’année précédente. Les analystes s’attendaient à une augmentation d’environ 3 % des revenus publicitaires de YouTube, mais ils ont chuté d’environ 2 % à 7,07 milliards de dollars, contre 7,21 milliards de dollars il y a un an.

Les analystes de Bernstein ont maintenu leur note de surperformance sur l’action Alphabet, mais ont déclaré qu’à mesure que les revenus publicitaires de Google ralentissaient, la société était devenue “de plus en plus mal à l’aise” au cours des six derniers mois.

“Google est avant tout une entreprise publicitaire, et les publicités numériques ne sont plus un endroit sûr où se cacher”, ont-ils déclaré mercredi.

Les analystes de Raymond James ont également maintenu leur note de surperformance, citant les attentes de croissance à long terme des revenus publicitaires et l’élan de Google Cloud. Les analystes ont noté les plans d’Alphabet pour ralentir les ajouts d’effectifs, ils “sont donc optimistes quant à l’amélioration des marges d’ici la fin de 2023”.

Le rapport d’Alphabet marque un début inquiétant de la semaine des bénéfices de Big Tech pour les investisseurs axés sur le marché de la publicité numérique, et les analystes de Needham ont déclaré que c’était probablement une mauvaise nouvelle pour Méta .

“GOOGL a parlé de plus de dépenses en matériel à l’avenir. GOOGL et META dépensent tous deux plus de capX et d’op Ex sur le matériel, ce qui implique une baisse [Return on Invsted Capital] que par le passé, lorsque GOOGL était principalement une entreprise de logiciels et de publicité », ont-ils écrit dans une note de mercredi.

Meta devrait publier ses résultats après la cloche mercredi.

— Jennifer Elias et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.