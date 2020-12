Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Un sale secret des offres publiques initiales est que même les plus cool peuvent rendre seulement une poignée de personnes riches – et ce ne sont peut-être pas des personnes ordinaires, des employés ou même la plupart des investisseurs qui en tirent une aubaine. DoorDash et Airbnb devraient faire sensation en vendant leurs actions pour la première fois au public, et à des cours boursiers plus élevés que prévu il y a quelques semaines à peine. Mais acheter des actions dans des entreprises relativement jeunes et non éprouvées – ce qui décrit généralement les entreprises technologiques vendant leurs actions au public pour la première fois – est souvent un pari tirage au sort. Même les investisseurs professionnels qui achètent des actions dans des sociétés chaudes avant leur entrée en bourse ne deviennent pas toujours riches, à moins qu’ils jeter leur argent tôt dans la vie d’une entreprise et avoir de la chance. Les entreprises dont vous avez probablement entendu parler, comme Uber, Lyft, Snapchat et Slack, étaient au mieux des investissements introduits en bourse.

Regardez Airbnb. Parmi les investisseurs qui ont eu une chance spéciale d’acheter des actions Airbnb il y a environ quatre ans, chaque action de 10000 USD qu’ils ont achetée vaudra environ 11500 USD si Airbnb commence à vendre ses actions au public pour 60 USD chacune. Agréable! Mais si votre cousin avait investi 10 000 $ il y a environ quatre ans dans un simple fonds reflétant les hauts et les bas de l’indice boursier S&P 500, il aurait maintenant 15 600 $. Encore plus sympa. La pandémie a nui aux affaires d’Uber et de Lyft, mais leurs actions étaient auparavant perdantes. Le cours de l’action d’Uber a rebondi et est maintenant en hausse de 30% depuis le printemps. Toujours tous ceux qui ont acheté des actions Uber lors de son introduction en bourse en 2019 – et même les investisseurs professionnels qui a acheté son stock dans les quatre ans précédents – aurait fait beaucoup plus d’argent en achetant un fonds indiciel. Uber les employés qui ont été embauchés avant l’introduction en bourse et ont été payés en partie en actions aurait été mieux d’être payé dans un fonds indiciel, aussi. Les personnes qui ont acheté les actions de Snapchat lors de son introduction en bourse en 2017 ont dû attendre plus de trois ans pour ne pas perdre d’argent. Slack a récemment accepté de se vendre à un prix qui n’était pas un gain significatif par rapport au prix de sa première vente d’actions au public l’année dernière. Encore une fois, votre cousin aurait mieux fait. Ce sont des exemples choisis avec soin. Il existe des sociétés dont les cours des actions ont grimpé en flèche depuis leur introduction en bourse et ont rendu les gens riches: Zoom Video est un exemple marquant en matière de technologie. Et les gens qui ont déjà parié sur l’application de livraison de restaurant DoorDash se tiendront pour faire une menthe lorsque la société deviendra publique cette semaine.

C'est le but. Il est difficile de prédire les jeunes entreprises qui gagneront, et la définition de la victoire est souvent dans l'œil du spectateur. Airbnb sera un moment de confettis et de champagne pour l'éminente start-up d'investissement Sequoia, qui parier sur l'entreprise tôt. Et c'est certainement mieux que ce que les gens attendaient lorsque les voyages ont gelé au début de cette année. Même si Airbnb n'est pas une action meurtrière cette semaine, cela pourrait être dans un an ou 20 ans. Les investisseurs pourraient y rouler s'ils détiennent les actions, et cela augmente. (Ou ils pourraient être encore plus perdants s'ils détiennent le titre et qu'il baisse.) Personne ne peut prédire le résultat avec confiance. Prenez cette leçon à cœur si vous voyez des gens crier sur Robinhood à propos de leur folie lors d'une introduction en bourse. Les entreprises cool ne font pas toujours de bons investissements. Et quand ils le font, ce n'est pas forcément bon pour tout le monde. Pas vraiment. Et si presque tout le monde déteste votre entreprise? J'ai déjà écrit ici à propos de l'économie minable des services de livraison de nourriture tels que DoorDash et Uber Eats pour les restaurants, les coursiers de livraison et les entreprises elles-mêmes, qui ont tendance à perdre beaucoup d'argent. Beaucoup de gens aiment la commodité d'avoir un buffet d'options de commande de restaurant au robinet d'une application – (pour un prix). Mais je veux demander à nouveau: si un groupe de personnes aime votre entreprise mais que beaucoup d'autres la détestent, survivra-t-elle? C'est une question renouvelée en raison des récents reportages – de la station de radio publique KQED dans la région de la baie et l'organisation de presse à but non lucratif La ville à New York – que certains coursiers qui livrent des repas pour les entreprises d'applications collaborent pour faire pression pour avoir plus d'influence sur leurs salaires et leurs conditions de travail, ou pour former des alternatives qui les rendent moins dépendants des caprices des entreprises.