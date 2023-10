L’action ADBE s’approche du point d’achat sur Adobe AI News

Adobe Adobe ADBE

2,02 $



0,36%







25%

Analyse des actions IBD Action avec point d’achat à base plate à 570,24

La croissance du BPA s’est accélérée au cours des deux derniers trimestres

La ligne RS du titre au plus haut des 52 dernières semaines Note composite Classement des groupes industriels Modèle émergent Base plate * Pas de données en temps réel. Toutes les données affichées ont été capturées à 12 h 12 HAE le 18/10/2023.

Adobe (ADBE) est l’action IBD du jour, car le fabricant de logiciels de médias numériques et de marketing continue de faire progresser les outils d’intelligence artificielle générative pour les professionnels de la création. L’action ADBE s’approche d’un point d’achat.







X









La semaine dernière, Adobe a annoncé plus de 100 nouvelles fonctionnalités et mises à jour d’IA générative pour ses logiciels de création. La société a ajouté trois nouveaux générateurs d’images à sa famille de produits Firefly. Il a également publié de nombreuses fonctionnalités et mises à jour d’IA pour ses applications Creative Cloud, notamment Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects et Adobe Stock.

Adobe a dévoilé les nouvelles fonctionnalités lors de sa conférence annuelle Max à Los Angeles, suscitant des réactions optimistes de la part de nombreux analystes de Wall Street.

L’analyste de Jefferies, Brent Thill, a réitéré sa note d’achat et son objectif de cours de 660 sur l’action ADBE après la conférence Adobe Max.

Adobe « bénéficie du rythme d’innovation le plus rapide que nous ayons connu depuis deux décennies », a déclaré Thill dans une note adressée à ses clients. « La plateforme complète et la suite de produits Adobe sont difficiles à battre et en font l’outil de création incontournable pour tout professionnel. »

Les outils d’IA générative ont un « facteur Wow »

L’analyste de TD Cowen, Derrick Wood, a maintenu sa note de surperformance et son objectif de cours de 625 sur l’action ADBE.

« Adobe reste bien placé pour (a) l’essor de la génération IA à court et à long terme », a déclaré Wood dans sa note aux clients.

L’IA générative utilise des données massives et une puissance de calcul pour créer du contenu de haute qualité, notamment des articles écrits, des images, des vidéos et de la musique, à partir de simples phrases descriptives.

Keith Weiss, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré que les annonces d’Adobe en matière d’IA générative à Max avaient eu un « facteur wow » grâce à l’étendue et à la qualité des capacités présentées. Weiss a conservé sa surpondération sur l’action ADBE avec un objectif de cours de 660.

Le stock ADBE est dans une base plate

Dans les échanges de l’après-midi d’aujourd’hui, l’action ADBE a grimpé de 0,9% à 565,15.

Les actions Adobe ont formé une base plate avec un point d’achat de 570,24, selon les graphiques IBD MarketSmith. Signe positif, la ligne de force relative de l’action ADBE augmente car elle surperforme l’indice S&P 500.

De plus, la croissance du bénéfice par action de la société s’est accélérée au cours des deux derniers trimestres.

L’action ADBE se classe au premier rang du groupe industriel des logiciels informatiques et des ordinateurs de bureau d’IBD, selon Vérification des stocks de MII. Il a une note composite IBD de 98 sur 99.

De plus, le stock ADBE figure sur trois listes IBD : le MII 50, Grande capitalisation 20 et les leaders technologiques.

Suivez Patrick Seitz sur X, anciennement Twitter, à @IBD_PSeitz pour plus d’articles sur les stocks de technologies grand public, de logiciels et de semi-conducteurs.

TU POURRAIS AUSSI AIMER:

ASML, leader de Chip Gear, prévoit des ventes stables en 2024 et les actions chutent

Les actions de Nvidia s’effondrent suite aux nouvelles restrictions commerciales américaines avec la Chine

Cadence et Synopsys offrent une « forte croissance et une faible cyclicité » dans un contexte de troubles dans l’industrie des puces : analyste

Voir les actions sur la liste des leaders proches d’un point d’achat

Trouvez des actions gagnantes grâce à la reconnaissance de formes et aux écrans personnalisés de MarketSmith