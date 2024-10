L’acteur Zachary Levi encourage les « conservateurs enfermés » à Hollywood à s’exprimer : « C’est maintenant ou jamais »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’acteur Zachary Levi a encouragé les « conservateurs enfermés » d’Hollywood à se manifester publiquement après son soutien à l’ancien président Trump.

Lors d’une vidéo en direct sur Instagram dimanche, la star de « Shazam », âgée de 44 ans, a répondu à l’affirmation du co-animateur de « The View », Whoopi Goldberg, selon laquelle Hollywood était une « ville de droite » où « très peu de gens semblent la mordre parce qu’ils » re Républicain. »

Levi n’était pas d’accord avec ses commentaires, soulignant qu’elle ne pouvait citer que les acteurs Jon Voight et Dennis Quaid comme exemples parmi les milliers qui travaillent à Hollywood aujourd’hui. Il a ajouté que des acteurs comme eux semblent se déclarer républicains seulement « à un certain niveau de leur carrière pour s’en sortir ».

« Et cela signifie qu’il y a beaucoup – et d’ailleurs, ils m’ont envoyé beaucoup de messages – beaucoup de gens dans mon secteur à Hollywood qui sont terrifiés à l’idée de dire publiquement qu’ils voteraient pour Donald Trump ou qu’ils seraient conservateurs d’une manière ou d’une autre. » Lévi a dit. « C’est pourquoi vous ne les voyez pas. C’est pourquoi ils ne sont pas très répandus ou importants parce qu’ils savent qu’il y a des ramifications pour ce genre de conneries. »

Levi a repoussé les craintes d’une réaction négative de l’industrie en arguant qu’elle avait été « érodée » après les confinements pandémiques et les récentes grèves des écrivains et des acteurs, prédisant que ce serait bientôt un « putain de gonzo ».

« Alors quoi qu’il en soit, mon cri à vous tous, vous les conservateurs enfermés, les électeurs de Trump enfermés, vous tous, c’est maintenant ou jamais, vous voyez ce que je veux dire ? » » dit Livaï. « Faites ce que vous sentez devoir faire. Si vous avez besoin de le dire publiquement, si vous sentez que vous ne pouvez toujours pas, alors ne le faites pas. Je ne vous forcerais jamais à le faire, mais sachez que si ce dont vous avez peur, c’est en quelque sorte le contrecoup d’une industrie qui n’existera pas très bientôt, alors ne laissez pas cela vous retenir. »

Levi a soutenu Trump lors d’un événement pour Robert F. Kennedy Jr. et Tulsi Gabbard en septembre. Il a expliqué comment il avait initialement soutenu RFK Jr., puis avait changé son soutien à Trump après que RFK Jr. avait suspendu sa campagne.

« Dans un monde parfait, peu importe ce à quoi cela ressemblerait, j’aurais peut-être voté pour Bobby », a déclaré Levi. « Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. En fait, nous vivons dans un monde très brisé. Nous vivons dans un pays qui a été détourné par beaucoup de gens qui veulent prendre cet endroit au bord de la falaise, et nous Je suis là pour arrêter ça. »

« Nous allons reprendre ce pays. Nous allons le rendre à nouveau grand, nous allons le rendre à nouveau en bonne santé. Et donc je suis aux côtés de Bobby et je suis aux côtés de tous ceux qui sont aux côtés du président Trump… Parmi les deux choix qui s’offrent à nous, et nous n’en avons que deux, le président Trump est l’homme qui peut nous y amener », a déclaré Levi.

