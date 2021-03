Yaphet Kotto, connu pour ses rôles de Parker dans «Alien» de 1979 et de lieutenant Al Giardello dans «Homicide: Life on the Street», est décédé. Il avait 81 ans.

L’agent de Kotto, Ryan Goldhar, a confirmé la nouvelle mardi. Son épouse Tessie Sinahon a annoncé sa mort dans un post Facebook lundi.

« Je suis attristée et toujours sous le choc du décès de mon mari Yaphet, âgé de 24 ans. Il est décédé hier soir vers 22h30, heure des Philippines », a-t-elle écrit. « Repose en paix Chérie, tu vas me manquer tous les jours, mon meilleur ami, mon rocher. Je t’aime et tu seras toujours dans mon cœur. Jusqu’à ce que nous nous revoyions! »

Le natif de New York a assumé des rôles à la fois au cinéma et à la télévision et a obtenu un rôle de soutien aux Emmy Awards pour avoir interprété le président Idi Amin Dada dans le film NBC « Raid on Entebbe ». Il a également joué le méchant Dr. Kananga, également connu sous le nom de Mr. Big, dans le film de James Bond « Live and Let Die ».

La communauté hollywoodienne, y compris la réalisatrice de « Selma » Ava DuVernay et le réalisateur de « Baby Driver » Edgar Wright ont honoré Kotto sur Twitter.

« Yaphet Kotto. Le préféré de ma mère. C’est l’un de ces acteurs qui méritaient plus que les rôles qu’il a eu, » DuVernay a écrit. « Mais il a pris ces parties et les a tout de même merveilleuses. Une étoile. Reposez-vous bien, monsieur. »

« RIP Yaphet Kotto, une présence magnétique brillante, apportant gravitas et naturalisme dans l’espace lointain ou l’antre souterraine de Bond, » Wright a écrit.

« Homicide: Life on the Street » a été diffusé pendant sept saisons sur NBC où Kotto incarnait le lieutenant de police moral de Baltimore Al Girardello. Au cours de la septième saison, il a été tué dans une scène dramatique. Dans une interview avec le Baltimore Sun, Kotto a déclaré que le meurtre de son personnage était plus qu’un simple scénario, mais une perte d’un rôle positif dans la communauté noire.

« Giardello est l’un des rares personnages à la télévision qui a présenté un homme noir positif dans un rôle positif avec des forces et des faiblesses et tout le reste », a déclaré Kotto. «Lorsqu’ils ont créé Giardello, ils ont créé un personnage plus grand que nature. Par conséquent, les gens qui ont grandi avec John Wayne et le genre de personnages plus grands que nature comme Clark Gable que Hollywood nous offrait autrefois, voyaient Giardello comme un père. figure ou peut-être un oncle. Je le sais à cause de la façon dont les gens ont réagi à moi et au personnage en public et en privé. »

Kotto a épousé Sinahon en 1998 à Baltimore. Sinahon, qui a gagné le cœur de l’acteur lors d’une rencontre fortuite dans un aéroport, a déménagé aux États-Unis en mai 1997 après une cour de cinq ans menée principalement par téléphone.

Contributeur: Associated Press