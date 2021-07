L’acteur vétéran Savita Bajaj reçoit une aide financière de Supriya Pilgaonkar pour payer ses factures d’hôpital, transféré aux soins intensifs

L’actrice vétéran Savita Bajaj, mieux connue pour des films tels que « Beta Ho Toh Aisa », « Nadiya Ke Paar » et « Nishant » a récemment parlé de sa situation financière désastreuse. Bajaj a révélé qu’elle avait utilisé toutes ses économies pour sa mauvaise santé et qu’elle n’avait pas d’argent pour prendre soin d’elle-même.

Après avoir entendu son histoire déchirante, l’actrice principale Supriya Pilgaonkar a apporté son soutien à Savita. « Supriya Pilgaonkar s’est manifestée et a aidé et certains membres du comité de CINTAA se sont également mobilisés pour que nous puissions payer une partie de l’hôpital », a déclaré l’actrice Nupoor Alankar, qui s’occupait de Bajaj au Times of India.

Nupur a également confirmé que Savita a été transférée à l’unité de soins intensifs où elle est sous oxygène mais est maintenant stable. Elle a également déclaré qu’il était difficile pour l’actrice chevronnée de parler de sa situation financière.

« C’est une femme qui se respecte énormément et hier encore, des personnes des médias ont atterri à l’hôpital l’ont tellement stressée qu’elle a dû être transférée aux soins intensifs », a déclaré Nupur.

Plus tôt dans une interview avec TOI, parlant de sa situation financière, Savita Bajaj a déclaré : « Mes économies se sont taries. J’ai dépensé tout l’argent pour ma santé défaillante. J’ai développé de sérieux problèmes respiratoires et je ne sais pas comment je vais gérer maintenant.

Elle a ajouté: « L’association des écrivains m’avait aidé avec des roupies un lakh en 2016 après mon hospitalisation à la suite d’un accident. CINTAA aussi m’avait aidé avec Rs 50 000. Mais aujourd’hui, je ne suis pas en état de travailler en raison de mon mauvaise santé. J’ai bien l’intention de rembourser l’argent une fois que je reprendrai le travail, mais pour le moment, je ne suis pas en état de travailler en raison de ma mauvaise santé. Malheureusement, je n’ai personne qui puisse s’occuper de moi aujourd’hui. Il y a 25 ans, j’avais décidé de retourner dans ma ville natale, Delhi, mais personne dans ma famille ne voulait me garder. J’ai gagné beaucoup, j’ai aidé ceux qui en avaient besoin, mais aujourd’hui j’ai besoin d’aide. »

«Je veux que quelqu’un construise une maison de retraite pour des acteurs comme moi qui sont seuls. Je n’ai pas ma propre maison à Mumbai même après avoir travaillé pendant tant d’années. Je vis en location dans une cuisine d’une pièce à Malad. Je paie Rs 7 000 comme loyer. Je ne voulais pas demander d’argent, mais ça va être difficile pour moi de gérer maintenant », a ajouté Savita Bajaj.

Dernièrement, plusieurs acteurs, dont Shagufta Ali et Anaya Soni, ont déclaré ouvertement qu’ils souffraient de stress financier. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’ajouter aux luttes des personnes, y compris de ces acteurs.