Lionel Blair a reçu le premier de deux vaccins contre Covid à l’âge de 92 ans.

L’acteur et artiste vétéran avait l’air de sourire derrière son masque alors qu’une infirmière enroulait sa manche pour administrer l’injection.

Après que cela ait été fait, il a tenu ses bras larges et rayonné vers la caméra.

Le vaccin, développé par la société américaine Pfizer / BioNtech, nécessite deux injections, dont la seconde devrait avoir lieu pour Lionel dans environ trois semaines.

Cela signifie que Lionel recevra une deuxième injection début janvier.

Trois semaines après le deuxième coup, il aura acquis une immunité contre le virus.







(Image: PA)



La semaine dernière a vu le début du déploiement du vaccin au Royaume-Uni après que nous soyons devenus le premier pays à lui donner le pouce en l’air.

Margaret Keenan de Coventry, qui fête ses 91 ans cette semaine, a été la première personne au monde à recevoir l’injection, la décrivant comme « le meilleur cadeau d’anniversaire pour les premiers jours ».

Le second, nommé William Shakespeare, a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux.







(Image: PA)







(Image: PA)



On s’attend à ce que jusqu’à quatre millions de personnes aient été administrées d’ici la fin décembre, les plus de 80 ans, le personnel du NHS et les soignants étant la priorité absolue.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a depuis surnommé le 8 décembre « V-Day », ajoutant: « Aujourd’hui marque le début de la riposte contre notre ennemi commun, le coronavirus. »

Et des sources principales du NHS ont déclaré à la BBC que « des milliers de vaccinations » avaient eu lieu à travers le Royaume-Uni le même jour que Margaret avait reçu la sienne.







(Image: Roland Leon / Daily Mirror)







(Image: Getty)



La légende du rock Marty Wilde est devenue le premier grand nom à obtenir le jab, le qualifiant de «bon sens» pour le faire.

Bob Geldof, Michael Palin et Michael Parkinson ont tous juré de le faire apaiser les craintes alimentées par les soi-disant anti-vaxxers.

«Je suis le premier dans la file d’attente», remarqua Parky.

Michael de Monty Python a ajouté: « Je n’ai aucun scrupule. »