L’acteur vétéran Eric Nobbs, 68 ans, est décédé

L’acteur sud-africain Eric Nobbs est décédé. Il avait 68 ans.

Sa femme Desré a écrit sur Facebook : “Mon âme sœur n’est plus. Le fond est tombé de mon univers à 14h18.”

Nobbs tournait la troisième saison de la série comique Lui maar op, Belinda au Cap.

L’acteur vétéran afrikaans Eric Nobbs est décédé dimanche après-midi au Cap. Il avait 68 ans. La cause de sa mort n’est pas connue.

Nobbs était occupé à filmer la troisième saison de la série comique afrikaans Lui maar op, Belinda ! sur kykNET (DStv 144), produit par Homebrew Films au Cap.

Il laisse derrière lui sa femme de 41 ans, Desré, qui a écrit sur Facebook : « Mon âme sœur n’est plus. Le cul est tombé de mon univers à 14h18. .”

Waldimar Pelser, directeur M-Net des chaînes kykNET, a déclaré Actualités24: “Eric était au Cap lorsqu’il est décédé et travaillait sur la troisième saison de Lui Maar op, Belinda! au moment de son décès.

“Sa mort est un choc énorme pour tous ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui. Tout au long de sa carrière, il a livré des performances remarquables et donné vie à de nombreux personnages sur scène, au cinéma et à la télévision. Nos pensées vont à sa femme, sa famille et ses collègues. “

Paul Venter, producteur de Homebrew Films, a déclaré Actualités24: “Eric, dont la voix grave très reconnaissable est désormais muette, était une personne exceptionnelle et un acteur incroyable.

“Il saluait toujours tout le monde avec un sourire attachant, qui dégageait un calme. La semaine dernière, l’équipe de Homebrew Films a de nouveau eu le privilège de découvrir la nature douce et les remarquables talents d’acteur d’Eric lors du début du tournage de Lui maar op, la troisième saison de Belinda.

“Son décès soudain laisse un grand vide dans notre industrie, et nous lui disons un lourd adieu. Nos plus sincères condoléances à l’épouse d’Eric, Desré et ses proches en ces moments difficiles.”

Nobbs est connu pour ses rôles dans plusieurs séries télévisées, allant de trois saisons dans la série policière Mourir Byl sur kykNET et Showmax à deux saisons de Lui maar op, Belinda et Geraldina die Tweede sur kykNET, M-Net Dieux connuset SABC2 Een Skoenlapper, Koning, Gauteng-aleng.

D’autres rôles à la télévision et au cinéma incluent Kniediep dans l’eau chaude et Vloeksteen, Bordure Boetie Gaan, [1945SienJyNouMa-PlottersDieMeesterVluganEgipteTeruganEgipteHansie:ATrueStoryThomas@BlackVelvetBandla mini-série Rhodes, Kalahari Harry, Bopha !le feuilleton TV1 Glaskasteel, Die Prins van Pretoria, Le Quatrième Reich, Mooirivier, Windprints, Moordspeletjies, Die Losprys, Hoekie vir Eensames, Dirk Hoffman, Donderhoek, Kooperasiestories, Die Dood van Elmien Adler, As Ons Twee Eers Getroud Is, City Lovers, Die Kaktustuintjie et Moordenaarskaroo.

Nobbs a fait ses débuts professionnels sur scène dans la production de 1978 de PACT (Performing Arts Council of the Transvaal) Die Keiser de Bartho Smithsuivie par Faan se Stasie, Pa Maak vir my ‘n Vlieër Pa, La route de Slagtersnek, Un tramway nommé Désir et Huis sur Horings.

Au fil des ans, Nobbs est également apparu sur scène dans Doppers et Filistynequi était son premier one man show, Donkerland, Die Skandaal, La vie d’un homme, Broekbrein, Dis-moi la vérité, Sophia Mentz Beredder haar Boedelaussi bien que Léopards, philtres d’amour et Autres contes de Marico.