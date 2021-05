L’acteur vétéran Dilip Kumar sortira de l’hôpital, sa femme Saira Banu fait le point sur sa santé | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran de Bollywood Dilip Kumar doit quitter l’hôpital dimanche 2 mai, selon la déclaration de son épouse Saira Banu à un grand quotidien.

Selon les rapports, l’acteur de «Mughal-e-Azam» avait été hospitalisé pour ses bilans de santé réguliers. Dans une récente interview avec ETimes, sa femme Saira Banu a révélé qu’il allait être libéré dimanche.

Elle a déclaré à Etimes samedi 1er mai: « Dilip Kumar Saab se rétablit bien et sortira de l’hôpital demain. »

L’année dernière, Dilip Kumar, âgé de 98 ans, avait perdu deux de ses frères Aslam Khan et Ehsan Khan à cause du COVID-19 et n’avait donc pas fêté son anniversaire, encore sous le choc de leur disparition.

Dilip Kumar et Saira Banu se sont mariés en 1966 lorsque l’acteur avait 44 ans et Saira Banu avait 22 ans. Au milieu du verrouillage induit en raison du nouveau coronavirus mortel, le couple est resté isolé pour rester en sécurité.

Au cours d’une carrière de près de 5 décennies, Dilip Kumar aurait travaillé dans 65 films.

Il est surtout populaire pour ses rôles dans des films tels que «Andaz», «Aan», «Daag», «Devdas», «Azaad», «Mughal-e-Azam», «Gunga Jamuna» et «Ram Aur Shyam». .

En 1991, Dilip Kumar a été honoré du Padma Bhushan pour ses contributions au cinéma indien. En 1994, il a reçu le prix Dadasaheb Phalke.

En 1998, le Gouvernement pakistanais lui a décerné sa plus haute distinction civile, le Nishan-e-Imtiaz.