L’acteur vétéran de Kannada Jayanthi décède à 76 ans, Karnataka CM BS Yediyurappa pleure sa disparition

L’acteur vétéran de Kannada Jayanthi, populairement connu sous le nom d’Abhinaya Sharadhe, est décédé lundi matin dans sa résidence à Bengaluru. Elle avait 76 ans lorsqu’elle a rendu son dernier souffle. Deuil de la disparition de Jayanthi, Karnataka CM BS

Yediyurappa s’est adressée à Twitter et a écrit en Kannada : « Sa contribution à l’industrie cinématographique est immense. C’est une perte irremplaçable pour l’industrie cinématographique de Kannada. »

Apparemment, Jayanthi, qui laisse dans le deuil son fils Krishna Kumar, est décédée en raison de maladies liées à l’âge. En parlant de la carrière d’actrice de Jayanthi, elle avait réalisé plus de 500 films en kannada, malayalam, télougou, tamoul, marathi et hindi.

Du Dr Rajkumar à NTR et MGR, Jayanthi avait partagé l’espace d’écran avec des légendes du cinéma du Sud. De plus, pour sa contribution remarquable, Jayanthi avait reçu plusieurs distinctions, notamment les prix de l’État du Karnataka et la Médaille du président de la meilleure actrice.