L’acteur vétéran Arun Bali décède; a joué un rôle central dans le film Goodbye d’Amitabh Bachchan-Rashmika Mandanna

L’acteur vétéran Arun Bali, connu pour ses performances dans de nombreux films et émissions de télévision, est décédé aujourd’hui à l’âge de 79 ans. Par coïncidence, son film Goodbye dans lequel il joue un rôle central est sorti sur les grands écrans aujourd’hui. Arun Bali était connu pour avoir joué le roi Porus dans l’émission télévisée Chanakya de 1991. Il avait également fait partie de nombreux films comme Lage Raho Munna Bhai, 3 Idiots, Barfi, Oh My God, PK, Kedarnath, Laal Singh Chaddha et plus encore.

De nombreux fans se sont rendus sur Twitter pour pleurer sa disparition. Découvrez les tweets ci-dessous

Subah Subah Sun ne Ko Mila, Arun Bali Ji est décédé, repose en paix. #Arunbali ji pic.twitter.com/wozRy7Dncz — AnuP MaHapatrA (@am_i_anup) 7 octobre 2022

Acteur de cinéma #ArunBali n’est plus, #omshanti

Visage familier dans des films comme PK, Airlift, 3 Iidiots et des émissions de télévision, y compris des émissions d’horreur. – Rahul Jain (@BeingHR) 7 octobre 2022

Triste d’apprendre le décès d’un acteur vétéran et d’un être humain formidable #ArunBali ji qui ne se portait pas bien depuis un certain temps.

Mes sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Une grande perte pour l’industrie de la télévision et du cinéma.

!

? pic.twitter.com/kAgOo1m3dj – Ashoke Pandit (@ashokepandit) 7 octobre 2022

Bali a commencé sa carrière en 1989 avec l’émission télévisée Doosra Kewal. Il a ensuite été vu dans des émissions comme Dastoor, Chanakya, Mahabharat Katha, Shaktimaan, Aarohan, Des Mein Niklla Hoga Chand, Kumkum, Devon Ke Dev…Mahadev, et d’autres. Il a principalement joué des rôles de soutien et de petits rôles dans des films, mais a laissé une forte marque avec ses performances étonnantes.

Dans Goodbye, il joue le rôle du père de Neena Gupta et a quelques scènes émouvantes qui vous mettront les larmes aux yeux. Eh bien, le dernier film parfait pour laisser une marque dans l’industrie cinématographique indienne. Eh bien, il a également eu un petit rôle dans Laal Singh Chaddha qui a commencé à diffuser sur Netflix hier.

Nous prions pour que son âme repose en paix.