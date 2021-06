L’acteur vend du pain, des œufs sur un vélo ; la vidéo devient virale

L’acteur Sonu Sood qui a aidé les gens tout au long de la pandémie est maintenant prêt à faire une nouvelle promenade. Dans une publication récente sur Instagram, l’acteur peut être vu en train de vendre des œufs, du pain et bien plus encore. Tout en faisant la promotion de sa nouvelle entreprise et en l’appelant « super marché Sonu Sood ki », il a dit avec humour : « Frais de livraison en sus ».

Dans la vidéo, on peut le voir assis sur un vélo portant un t-shirt blanc tout en expliquant ce qu’il a dans son panier pour les clients potentiels. Appelant sa nouvelle entreprise un « hit », il demande aux gens de passer leurs commandes dès que possible.

La vidéo commence par lui disant « Kaun bolta hai shopping mall band ho gaya ? Sabse jyada imprtant aur sabse jyada mehengi supermarché prêt hai. Yeh dekhiye sab kuch hai simple paas. Anda hai joh iss samay 6 rupay ka mil raha hai, aur uske baad pain hai badi wali joh 40 rupay ki hai, choti wali pain 22 rupay ki hai. Saath mein pav hai, biscotte hai, muri hai, aur bohut saare chips wara hai ».

Il a sous-titré la vidéo comme « livraison gratuite à domicile ». 1 pain offert tous les 10 œufs. #supermarché #soutenirlespetitesentreprises.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires et ont inondé la publication d’amour. Un fan a écrit « Rab ji mehr kare apki hmesha » (Que la paix soit toujours sur vous).

Pour les non-spécialistes, Sonu a récemment présenté sa fondation caritative appelée «Fondation caritative Sood» pour aider les gens dans des moments cruciaux.

Sur le plan du travail, il a quelques sorties alignées. ‘Prithviraj’ réalisé par Chandraprakash Dwivedi avec Akshay Kumar est l’un d’entre eux.