L”acteur Tunisha Sharma a parlé à l”homme sur l”application de rencontre avant la mort: Sheezan Khan

L’actrice de télévision Tunisha Sharma était en contact avec un homme du nom d’Ali sur une application de rencontres et se trouvait en sa compagnie entre le 21 et le 23 décembre, juste avant sa mort, ont déclaré les avocats de sa co-star Sheezan Khan, arrêtée pour complicité de suicide. un tribunal de Palghar dans le Maharashtra lundi.

L’audience sur le plaidoyer de libération sous caution de l’acteur Khan, en prison sous garde judiciaire pour avoir prétendument encouragé le suicide de Sharma, a été ajournée au 11 janvier par le tribunal.

Sharma (21 ans) a été retrouvée pendue dans les toilettes sur le plateau d’une émission de télévision à Vasai dans le district de Palghar à la périphérie de Mumbai le 24 décembre et Khan a été arrêté le lendemain. Sharma et Khan (28 ans), qui étaient en couple mais qui se sont ensuite séparés, étaient les co-stars de la série télévisée “Ali Baba : Dastaan-E-Kabul”.

Lundi, le juge de district et des sessions supplémentaires de Vasai RD Deshpande a entendu les arguments de l’accusation et de la défense et a accepté la demande de temps présentée par l’avocat de Sharma et a ajourné l’audience sur le plaidoyer de libération sous caution jusqu’au 11 janvier.

Shailendra Mishra et Sharad Rai, avocats de Khan, ont déclaré au tribunal que leur client était innocent et n’était pas lié à la mort de Sharma, ajoutant que l’acteur de Bollywood Suraj Pancholi avait également été libéré sous caution après avoir été accusé d’avoir encouragé le suicide de l’acteur-chanteur Jiah Khan, décédé en 2013.

Mishra et Rai ont également déclaré que Sharma était en contact avec un homme du nom d’Ali sur une application de rencontres et qu’elle était en compagnie de ce dernier entre le 21 et le 23 décembre.

Même avant son suicide présumé, elle était en appel vidéo pendant 15 minutes avec Ali, ont affirmé les avocats devant le tribunal.

Cherchant une enquête sur cet angle, les avocats ont également déclaré qu’aucune note de suicide n’avait été trouvée sur place.

Mishra et Rai ont réfuté les allégations contre Khan de “djihad amoureux”, forçant la victime à porter un hijab et à apprendre l’ourdou.

Apparaissant pour la famille Sharma, l’avocat Tarun Sharma a demandé du temps au tribunal pour parcourir des documents et préparer sa défense, ce qui a été autorisé par le juge.

