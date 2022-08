L’acteur Tom Hardy remporte une double médaille d’or au championnat de Jiu-Jitsu

L’acteur britannique Tom Hardy a prouvé qu’il était dur non seulement à l’écran mais aussi dans la vraie vie après avoir remporté une double médaille d’or dans un tournoi de Jiu-Jitsu dimanche. Des images de l’acteur sont apparues où il peut être vu dominant ses adversaires lors de ses matchs au championnat REORG Open Jiu-Jitsu au Aldersely Leisure Village à Wolverhampton.

Dans la vidéo partagée sur Twitter, Hardy peut être vu en train d’exécuter un étranglement vicieux sur son adversaire, un mouvement qui nécessite une expertise sérieuse pour être rendu avec succès. Son adversaire a immédiatement tapé et Hardy a été déclaré vainqueur du combat.

Tom Hardy tirant des brassards dans les compétitions de BJJ pendant son temps libre. Merci à TikTok pour cette vidéo https://t.co/usySVjhtty pic.twitter.com/RCNt05RLcF – Damon Martin (@DamonMartin) 21 août 2022

Hardy n’est pas un débutant dans le sport et il possède actuellement une ceinture bleue en Jiu-Jitsu. Il a obtenu une double médaille d’or dans la compétition et a remporté la plupart de ses matchs par soumission.

Le Britannique est également l’administrateur de la REORG Charity, qui enseigne l’art du Jiu-Jitsu brésilien à ceux qui ont des blessures qui changent leur vie ou à ceux qui souffrent de SSPT et de dépression. REORG a partagé une photo de Hardy sur leur compte Instagram.

Les fans n’ont pas tardé à remplir la section des commentaires avec des éloges pour l’acteur.

« Sheesh, ce côté tardif qui s’est échappé dans un étranglement était malade. Il est légitime », a déclaré un fan.

« Considérant qu’il est au début de la quarantaine, c’est sacrément bien. dit un autre fan.

Alors qu’un commentaire disait: “Tom Hardy est parfait. C’est un 10/10.

La carrière d’acteur de Hardy a commencé en 2001 lorsqu’il est apparu dans un rôle mineur dans la série limitée Band of Brothers de HBO. Il a joué John Janovec dans les deux épisodes du drame de guerre co-créé par Steven Spielberg et Tom Hanks, aux côtés des stars David Schwimmer et Damian Lewis.

L’acteur a reçu sa première nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle en 2016 pour sa performance exemplaire dans le film “The Revenant”.

En plus de son rôle dans Peaky Blinders, Hardy est connu pour avoir joué Venom et le marin Tommy Riordan, qui participe à un tournoi MMA dans le drame de 2011 “Warrior”.

Hardy a terminé sa journée en rencontrant un fan de Venom de 10 ans et lui a présenté un chapeau signé, prouvant qu’il ne joue pas seulement les durs sur grand écran, mais qu’il a aussi des compétences dans la vraie vie.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici