L’acteur télougou Mehreen Pirzada annule son engagement avec Bhavya Bishnoi et qualifie la décision d' »amiable »

L’actrice télougou Mehreen Pirzada a annulé ses fiançailles avec Bhavya Bishnoi, fils du politicien Kuldeep Bishnoi, samedi 3 juillet. L’annonce est intervenue presque quatre mois après leurs fiançailles. Mehreen est allé sur Instagram pour annoncer la nouvelle. Elle a publié une déclaration sur son histoire Instagram où elle a appelé la rupture à l’amiable et qu’elle n’est plus associée à la famille ou aux amis de Bhavya.

Elle a en outre demandé aux gens de préserver son intimité pendant cette période et a promis de continuer son travail sans causer de problèmes. Sa déclaration disait : « Bhavya Bishnoi et moi avons décidé de rompre nos fiançailles et de ne pas aller de l’avant avec le mariage. C’est une décision qui a été prise à l’amiable et dans le meilleur intérêt. Avec respect dans mon cœur, je voudrais dire qu’à partir de maintenant je n’ai plus d’association avec Bhavya Bishnoi, aucun des membres de sa famille ou des amis. C’est la seule déclaration que je ferai à ce sujet, et j’espère que tout le monde respecte ma vie privée car il s’agit d’une affaire très privée. En attendant, je continuerai à travailler et j’ai hâte de donner le meilleur de moi-même dans mes futurs projets et performances.

Quelques heures plus tard, Bhavya a également publié une déclaration indiquant que lui et Mehreen se sont séparés, mais contrairement à Mehreen, Bhavya est allé de l’avant et a reconnu les raisons de son message. Il a écrit : « Il y a deux jours, Mehreen et moi avons décidé d’un commun accord d’annuler notre engagement en raison de différences de valeurs et de compatibilité. Je m’en éloigne la tête haute sachant que je n’ai rien négligé pour montrer le plus grand amour et respect à Mehreen et à sa famille. Je m’en vais sans regret. Je suppose que nous étions trop bien l’un pour l’autre, et le destin aurait voulu qu’il en soit autrement. Pour certaines personnes qui répandent des mensonges sur ma famille et moi, je ne vous dois aucune explication. Mais si vos mensonges viennent à ma connaissance, je vous en tiendrai personnellement et légalement responsable. Ma famille et moi vivons avec intégrité et avons le plus grand respect pour les femmes. Si de fausses boues vous rendent heureux, alors s’il vous plaît, demandez de l’aide.

Il a ensuite souhaité lui souhaiter le meilleur pour son avenir. «Je ne souhaite que de l’amour, du bonheur et de l’épanouissement à Mehreen et à sa famille. Je garderai toujours sa famille et ses amis en plus haute estime et chérirai nos expériences heureuses et bénies. Je souhaite également à Mehreen la meilleure des chances pour ses futurs projets et performances », a écrit Bhavya.

Mehreen et Bhavya se sont fiancés le 12 mars à Jaipur avec des proches et des amis présents à la cérémonie.