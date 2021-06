L’acteur télougou Kathi Mahesh rencontre un accident à Nellore | Nouvelles régionales

Nellore: L’acteur populaire, critique de cinéma et satiriste Kathi Mahesh a eu un accident dans le district d’Andhra Pradeshs Nellore samedi.

« Aujourd’hui (samedi) tôt le matin, il (Mahesh) a eu un accident. Il a été admis à l’hôpital Medicover de la zone rurale de Nellore », a déclaré à l’IANS l’ASP de Nellore, Venkata Ratnam.

L’ASP a déclaré que le véhicule dans lequel voyageait Mahesh a heurté un camion porte-conteneurs à l’arrière.

Mahesh est un critique virulent de l’acteur-politicien et fondateur du parti Janasena Pawan Kalyan et est connu pour ses commentaires et observations sur divers sujets.

Il a joué dans plusieurs films et a récemment fait campagne pour le YSRCP dans le sondage parlementaire de Tirupati.