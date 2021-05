L’acteur tamoul vétéran ‘Joker Thulasi’ succombe au COVID-19, les fans et les célébrités tolèrent sa mort | Actualités régionales

New Delhi: L’acteur tamoul vétéran Thulasi, populairement connu sous le nom de « Joker », a succombé à des complications liées au COVID dimanche 9 mai dans un hôpital de Chennai. L’acteur a également joué dans plusieurs films et pièces de théâtre. Il a fait ses débuts avec le film tamoul ‘Ungalil Oruthi’ réalisé par Devaraj-Mohan en 1976.

Après cela, il a joué dans certains films bien connus tels que «Thamizhachi», «Ilaignar Ani», «Udan Pirappu», «Avathara Purushan» et «Mannai Thottu Kumbidanum».

Après l’annonce de sa mort, de nombreuses célébrités du sud de l’industrie cinématographique et ses fans se sont tournés vers Twitter pour pleurer sa disparition malheureuse.

