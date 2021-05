L’acteur tamoul Pandu meurt des suites de complications liées au COVID, Twitterati pleure une disparition soudaine | Actualités régionales

New Delhi: L’acteur tamoul vétéran Pandu a soufflé son dernier souffle jeudi 6 mai après avoir combattu le COVID-19, l’acteur avait 74 ans.

L’épouse de Pandu, Kumudha, également séropositive au COVID, est toujours aux soins intensifs, selon les rapports.

L’acteur et réalisateur Manobala s’est rendu sur son compte Twitter pour confirmer la nouvelle. «Rip Pandu .. Il est décédé tôt le matin aujourd’hui à cause de covid», a écrit Manobala.

Rip Pandu .. Il est décédé tôt le matin aujourd’hui en raison de covid. pic.twitter.com/w8q8JdVCAp – Manobala (@manobalam) 6 mai 2021

Diverses personnes de la fraternité cinématographique et des fans sont allées sur Twitter pour se souvenir de l’acteur.

Voici quelques tweets.

Mieux vaut se déconnecter de tous les médias sociaux pendant un certain temps. Très choquant de lire les nouvelles de ce matin. #RIPPandu monsieur, l’un des meilleurs êtres humains et acteurs. Je vais être en quarantaine à domicile pendant quelques jours. Soyez en sécurité chez vos amis. Prends soin. Des jours très difficiles à venir pic.twitter.com/yAvNwmjRms – Dr Dhananjayan G (@Dhananjayang) 6 mai 2021

Lorsque des acteurs comme Goundamani Uncle et Senthil Sir dirigeaient les années 90, il a tenu bon avec son style, ses expressions et ses dialogues uniques. Reposez en paix Pandu monsieur. Tu vas nous manquer! #RipPandu pic.twitter.com/uQvvoys990 – Sibi Sathyaraj (@Sibi_Sathyaraj) 6 mai 2021

rip pandu sir 🙁 ses expressions «ah ah ah ah» étaient toujours emblématiques pic.twitter.com/WBv6g33zNj – je veux un pic (@coolhuncoolhun) 6 mai 2021

#Pandu Sir RiP L’artiste comédien du langage corporel …. à travers le monde !! #RipPandu pic.twitter.com/scSrgmmgDX – நடிப்பு அசுரனின் ரசிகன் (@ ganapathi2003) 6 mai 2021

La comédie est une affaire sérieuse! SE DÉCHIRER #Pandu Monsieur pic.twitter.com/ua2GMPHffV – Chendur Film International (@ChendurFilm) 6 mai 2021

Pandu laisse dans le deuil son épouse Kumudha et ses trois fils Prabhu, Panchu et Pintu.

L’acteur a fait ses débuts d’acteur en 1970 avec le film tamoul Maanavan et a joué dans plus de 100 films. Pandu a également travaillé à la télévision et on se souvient de ses performances dans les émissions Dhinam Dhinam Deepavali, Uravugal Sangamam, Sabitha Engira Sabapathi et Valli (comme Natarajan).