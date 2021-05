L’acteur sudiste de l’émission télévisée Thummala Narsimha Reddy alias TNR meurt du COVID-19, les célébrités et les fans pleurent la disparition | Actualités régionales

New Delhi: L’acteur Telugu et animateur de talk-show Thummala Narsimha Reddy, populairement connu sous le nom de TNR, est décédé des suites du COVID-19 lundi 10 mai. Selon les rapports, il avait été admis dans un hôpital d’Hyderabad où il avait respiré sa dernière respiration avant de succomber à des complications liées au COVID.

Il avait joué dans plusieurs films telugu tels que HIT, George Reddy, Nene Raju Nene Mantri et Uma Maheswara Ugra Roopasya, entre autres. Reddy avait rassemblé un grand nombre de fans grâce à son émission-débat sur YouTube intitulée « Franchement avec TNR ».

Après l’annonce de sa disparition, l’industrie cinématographique du Sud et ses fans ont été choqués d’apprendre sa disparition soudaine et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour tolérer sa disparition malheureuse. De nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs ont tweeté sur la façon dont ils ont été attristés par la perte non seulement d’un si grand acteur, mais aussi d’un être humain incroyable.

Jetez un œil à leurs condoléances sur Twitter:

La deuxième vague de Coronavirus a affecté l’industrie cinématographique dans une large mesure car de nombreux acteurs, réalisateurs ont succombé au virus mortel ces dernières semaines. Le réalisateur tamoul Thamira, l’actrice Shashikala, l’acteur Rahul Vohra, le cinéaste tamoul, le réalisateur KV Anand, l’acteur Bikramjeet Kanwarpal et le compositeur Shravan Rathod sont quelques-unes des célébrités que nous avons perdues à cause du coronavirus.