L’acteur Sonu Sood appelle les privilégiés à aider les nécessiteux pendant la pandémie de COVID | Nouvelles des gens

Mumbai : L’acteur et assistant social Sonu Sood fait partie des célébrités qui ont fait appel à des personnes privilégiées pour aider les nécessiteux pendant la pandémie de coronavirus.

« Il est grand temps que les privilégiés se manifestent et soutiennent ces familles nécessiteuses. Ils ont besoin de nous. Veuillez les trouver car ils pourraient ne pas être en mesure de vous trouver », a tweeté Sonu Sood.

Son message intervient après avoir appris le cas d’une jeune fille de 19 ans qui a perdu son frère et son père à cause de COVID.

« Ville : Nagpur. Jour 1 : mère, père, frère et sœur ont tous été testés positifs. Jour : 7 Le frère meurt, maman et papa qui sont critiques ne sont pas informés. Jour : 9 Le père meurt sans savoir que le fils est décédé il y a deux jours. Jour : 10 La mère est très critique. La seule survivante est cette fille de 19 ans », a tweeté Sonu Sood samedi soir.

Et maintenant, dimanche, Sonu Sood a informé que la jeune fille avait également perdu sa mère.

« Je me suis réveillé avec la nouvelle que sa mère est également décédée tout à l’heure. Maintenant, cette petite fille est toute seule. S’il vous plaît, présentez-vous et soutenez ces familles. Elles ont besoin de vous.

Si vous ne pouvez pas, faites le moi savoir, je le ferai. La vie est tellement injuste », a-t-il ajouté.

Qu’il s’agisse d’aider les migrants à rentrer chez eux à l’organisation de médicaments et d’autres ressources de secours COVID-19 pour les patients, Sonu Sood fait un travail humanitaire depuis que l’épidémie de COVID s’est produite dans le pays.