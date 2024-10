L’acteur Somy Ali invite Lawrence Bishnoi pour un appel Zoom

L’ancien mannequin et acteur Somy Ali a contacté Lawrence Bishnoi via les réseaux sociaux et a demandé une audience avec le gangster emprisonné lors d’un appel Zoom, affirmant qu’elle avait des détails à partager qui lui « bénéficieraient ».

Son poste intervient quelques jours après le meurtre du chef du NCP et ancien ministre du Maharashtra, Baba Siddique, qui, selon la police, pourrait avoir été pris pour cible par Bishnoi en raison de sa proximité avec l’acteur Salman Khan.

Ali, qui aurait eu une relation avec Khan dans les années 1990, a envoyé mercredi un « message direct » à Bishnoi via une publication sur Instagram.

« Namaste, Lawrence bhai, j’ai entendu et vu que vous êtes capable de passer des appels Zoom même si vous êtes en prison. Je veux vous parler. S’il vous plaît laissez-moi savoir si nous pouvons organiser quelque chose. Le Rajasthan est mon endroit préféré dans le monde. Je veux visiter votre temple là-bas.

« Mais si nous parlions avant cela lors d’un appel Zoom… Croyez-moi, cela vous serait bénéfique. Partagez votre numéro de portable, ce serait une grande faveur. Merci », a-t-elle écrit à côté d’une photo du gangster actuellement détenu. incarcéré à la prison de Sabarmati, dans le Gujarat.

La police de Navi Mumbai a arrêté un membre du gang Bishnoi en lien avec un prétendu complot visant à tuer Khan, a déclaré jeudi un responsable.

Sukha alias Sukhbir Balbir Singh a été appréhendée mercredi à Panipat dans l’Haryana par une équipe de la police de Panvel Town (à Navi Mumbai), a-t-il déclaré.

Il aurait engagé les membres du gang Bishnoi pour tuer Khan, a déclaré le responsable.