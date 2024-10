KUALA LUMPUR, 13 octobre — Une entreprise canadienne de bubble tea a été critiquée en ligne pour appropriation culturelle après une apparition dans l’émission. L’Antre des Dragons.

Le créateur de « dragon » Minhas Breweries & Distillery, Manjit Minhas, est également visé, qui fait partie du panel de l’émission en tant qu’investisseur de l’émission de télé-réalité similaire à la production britannique issue de la série japonaise originale.

Et au centre se trouve l’acteur canadien Simu Liu, 35 ans, qui a servi cette semaine de « dragon » invité dans la populaire série de télé-réalité canadienne.

Tout a commencé lorsque le Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux star, était loin d’être amusé par une boisson boba en bouteille prête à boire d’un couple caucasien qui affirmait avoir «meilleur» la boisson d’origine asiatique.

Liu a accusé le couple d’avoir pris « quelque chose dont l’identité est très distinctement asiatique » et n’a pas réussi à inclure d’où cela venait dans le discours et a critiqué le duo pour « avoir profité de quelque chose de si cher à son héritage culturel ».

Les entrepreneurs du Québec cherchaient 1 million de dollars canadiens (3,11 millions de RM) pour une participation de 18 pour cent dans leur entreprise de boissons – nommée de manière peu créative, Bobba.

Les premières réserves concernant le produit se sont transformées en inquiétude chez Liu lorsque Jessica a commencé son discours en disant : « Vous savez, cette boisson sucrée à la mode pour laquelle vous faites la queue, mais vous n’êtes pas sûr de son contenu ?

« Ces jours sont révolus avec Bobba. Nous avons transformé cette boisson bien-aimée en une expérience pratique et plus saine, prête à boire », a affirmé Sébastien, expliquant que leur version du bubble tea était composée de « trois ingrédients simples », dont « du thé de haute qualité, du jus de fruit et le fameux popping boba.

La boisson se décline en pastèque, fruit du dragon et pêche, et se vend au détail pour environ 3,99 $ CA (12,43 RM) chez « les principaux épiciers du Canada, des États-Unis et de l’Europe ».

Liu, né en Chine, avait expliqué à un autre « dragon » : « Les gens ont essayé de le refouler [in the past] mais il est très difficile de conserver la saveur. »

Sans s’amuser, il a noté : « Il y a ici un problème d’appropriation culturelle. Il s’agit de prendre quelque chose dont l’identité est très distinctement asiatique et de citer « l’améliorer ».

« Je pensais [the taste] c’était bien, mais je suis préoccupé par cette idée de bubble tea dérangeant car c’est quelque chose qui est très proche [to my heart].»

Le Bubble Tea, une boisson contenant des boules de tapioca appelées boba, est originaire de Taïwan au début des années 1980. Il s’agit d’un phénomène mondial étroitement associé à la culture asiatique.

Comme si le naufrage d’une présentation ne suffisait pas, Sébastien a répliqué à Liu en disant que le produit était devenu tellement apprécié dans le monde entier qu’il n’était plus « ethnique ».

Il a révélé que la marque avait réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 millions de dollars canadiens (6,86 millions de RM) la première année, suivi de 4,6 millions de dollars canadiens (14,33 millions de RM) la deuxième année, et qu’elle devrait réaliser 7 millions de dollars canadiens (21 millions de RM). 81 millions) cette année et 14 millions de dollars canadiens (43,63 millions de RM) l’année prochaine.

« De toute évidence, vous vous en sortez très bien. Mais quel respect est accordé à cette boisson très asiatique qui a explosé dans le monde entier ?

« Et est-ce dans vos thés, dans le développement de vos produits ? Qui fait partie de votre équipe, qui fait partie de votre table des plafonds et qui vous fournit cela ?

La réponse confuse qui a suivi a fait bouillonner Liu alors que Sébastien a déclaré qu’un partenaire à Taiwan « fabriquait les recettes et le boba », ce à quoi Liu a souligné qu’il n’y avait rien sur la boîte qui indiquait aux clients d’où il venait.

« J’ai créé ma société de capital-risque pour de nombreuses raisons, mais principalement pour encourager les entrepreneurs issus de minorités.

« Non seulement j’ai l’impression que cela ne se produit pas ici, mais je soutiendrais une entreprise qui profite de quelque chose qui me semble si cher à mon héritage culturel.

« Je veux contribuer à amener le boba aux masses, mais pas comme ça », a-t-il fini par rejeter le discours.

En fin de compte, Jessica et Sébastien ont accepté l’offre de Manjit de 1 million de dollars canadiens (3,11 millions de RM) pour 18 pour cent.

Manjit elle-même a été critiquée pour sa surdité, bien qu’elle soit une personne de couleur.

« Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas la possibilité de changer et [start promoting boba’s Asian connection] », a-t-elle riposté à Liu lors de son interrogatoire sur le terrain.

« Ils n’ont pas dit non. Si personne d’autre ne leur a dit cela auparavant, vous ne pouvez pas tout leur imputer.

Bobba, Jessica et Sébastien ainsi que Manjit ont été critiqués sur toutes les plateformes de médias sociaux, Bobba et Manjit limitant les commentaires sur les publications sur Instagram et bloquant les commentaires négatifs.

Le TikTok officiel de Dragon’s Den Canada a quant à lui publié une déclaration de Liu, bouleversant encore plus beaucoup, sans rien dire de la part de la production elle-même ou de Manjit.

Depuis, Liu s’est prononcé sur son TikTok personnel appelant à mettre fin à l’intimidation et au harcèlement contre l’entreprise sur TikTok, tout en reconnaissant que les propriétaires de l’entreprise méritaient d’être critiqués et que tout le monde avait raison d’exprimer son désaccord.