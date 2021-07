L’acteur Siddharth rapporte qu’une vidéo YouTube prétendant qu’il est mort, obtient une réponse bizarre ! | Buzz News

New Delhi: L’acteur populaire Siddharth a récemment révélé qu’il était tombé sur une vidéo YouTube bizarre qui prétendait qu’il était mort. Naturellement, il a signalé la vidéo à YouTube afin qu’elle puisse être retirée pour diffusion de fausses informations. Cependant, à sa grande surprise, YouTube est revenu vers lui en déclarant qu’ils ne voyaient pas de problème avec la vidéo. Il a été complètement choqué par leur réponse et a partagé l’incident sur sa page Twitter.

Il semble qu’un fan ait trouvé la vidéo YouTube en premier et ait tagué l’acteur dans le tweet. Plus tard, l’acteur a répondu au tweet racontant sa conversation avec YouTube. Il a tweeté : « J’ai signalé sur youtube cette vidéo affirmant que je suis mort. Il y a de nombreuses années. Ils ont répondu « Désolé, il ne semble pas y avoir de problème avec cette vidéo ». Moi : ada paavi ».

Découvrez son tweet hilarant:

J’ai signalé à youtube à propos de cette vidéo affirmant que je suis mort. Il y a de nombreuses années. Ils ont répondu « Désolé, il ne semble y avoir aucun problème avec cette vidéo ». Moi : ada paavi https://t.co/3rOUWiocIv – Siddharth (@Acteur_Siddharth) 18 juillet 2021

La vidéo s’intitulait « 10 célébrités de l’Inde du Sud décédées jeunes » et mettait en vedette d’autres célébrités décédées telles que Soundarya et Aarthi Agarwal.

Siddharth a fait ses débuts d’acteur dans le film tamoul « Boys » de S. Shankar en 2003. Plus tard, il a joué dans des films à succès tels que « Aayutha Ezhuthu » de Mani Ratnam, « Nuvvostanante Nenoddantana », « Rang De Basanti » et ‘Bommarillu’.

L’acteur est très actif sur les réseaux sociaux et commente souvent les dirigeants politiques et les sujets nationaux. Dans quelques tweets, il avait également critiqué la gestion de la pandémie de COVID par le gouvernement. Pour cette raison, il a été surnommé plus tôt le «Swara Bhasker du sud», mais il a également pris ce commentaire dans sa foulée.