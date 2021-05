L’acteur Shivam Phutela met les pendules à l’heure sur le minimalisme

Il y a d’innombrables utilisateurs de médias sociaux en compétition pour les abonnés alors qu’ils créent des marques, des blogs et des entreprises. Pourtant, parfois, les gens se sabotent en se concentrant sur trop de choses pour capturer des adeptes plutôt que de souligner le cœur de ce qu’ils représentent. C’est là que le minimalisme joue un rôle crucial dans les médias sociaux. Beaucoup de gens n’utilisent pas ce concept parce qu’ils ne savent pas comment le faire.

COVID-19 a transformé le monde en un nouvel endroit. Cependant, certaines choses tiennent leur terrain en toutes circonstances. Dans une conversation récente, l’acteur Shivam Phutela a parlé de trois choses sur lesquelles les marques doivent se concentrer dans la nouvelle normalité: le minimalisme, l’agitation et la recherche de sens.

Beaucoup de gens pensent à tort que vous devez tout mettre en œuvre pour promouvoir votre marque. Cela peut fonctionner pour certaines marques, mais il y a une ligne fine entre trop et une stratégie efficace. Shivam Phutela partage: « Le minimalisme est défini comme un style ou une technique basé sur la parcimonie et la simplicité. Par conséquent, le minimalisme dans votre image de marque personnelle supprime les distractions et se concentre sur ce que vous avez à offrir. » Cela vous permet de vous concentrer sur la mise à l’échelle de votre marque et les stratégies que vous utiliserez pour y parvenir.

Shivam Phutela élabore plus loin: «Le minimalisme mène directement à l’agitation, ce qui peut être un chemin majeur vers le succès. Comprenez ce terme car il est essentiel dans le monde en ligne. Lorsqu’il n’est pas utilisé comme argot, l’agitation signifie une activité occupée et un travail énergique. Hustle signifie également conduire votre entreprise avec assurance et être compétitif. Lorsque Shivam Phutela déclare l’importance de la bousculade, il se réfère à «fixer des objectifs réalistes, travailler efficacement et stratégiquement, car ce sont des éléments essentiels du succès».

Enfin, mais c’est peut-être le plus important, les gens doivent trouver un sens à leur travail. Selon Shivam Phutela, « Lorsque vous vous préparez pour un lancement, vous devez trouver un sens à votre propre marque. Si vous ne vous connectez pas avec votre marque, comment votre public est-il censé le faire? »

Ceux qui trouvent un sens à leur travail mettent plus d’énergie et d’efforts. Cela s’applique non seulement aux acteurs, aux célébrités et aux influenceurs, mais aussi aux personnalités publiques, aux marques et aux entreprises. Non seulement cela se traduit par une image de marque positive, mais cela conduit également le public à croire en votre marque et à établir des relations mutuelles à long terme.

