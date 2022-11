L’acteur Sean Penn donne son Oscar à Zelenskyy jusqu’à ce que l’Ukraine “gagne” la guerre contre la Russie

L’acteur et réalisateur Sean Penn a offert mardi au président ukrainien Vladimir Zelensky l’un de ses Oscars en signe de force et a demandé au dirigeant de le conserver jusqu’à ce que son pays puisse vaincre la Russie.

La visite de Penn en Ukraine mardi était sa troisième depuis le début de sa guerre avec la Russie.

“C’est juste une bêtise symbolique, mais si je sais que c’est ici avec vous, je me sentirai mieux et plus fort pour les combats”, a déclaré Penn dans une vidéo publiée en ligne par le bureau de Zelenskyy. “Quand vous gagnez, ramenez-le à Malibu.”

Zelenskyy a d’abord refusé l’Oscar, mais a finalement accepté l’offre.

ZELENSKYY DE L’UKRAINE EXHORTE UN SOUTIEN « INÉDITABLE » SI LE GOP PREND LA MAISON À MI-PARCOURS

“Nous devons gagner”, a déclaré le président.

Plus tard, il a écrit dans un article : “Sean a apporté sa statuette aux Oscars comme symbole de foi dans la victoire de notre pays. Elle sera en Ukraine jusqu’à la fin de la guerre.”

Penn a remporté deux Oscars du meilleur acteur au cours de sa carrière. Il a reçu le premier prix en 2003 pour son rôle dans le film “Mystic River” et le second en 2008 pour “Milk”.

Zelenskyy a également remis à Penn un prix lors de leur rencontre, décernant à l’acteur l’Ordre du mérite du degré III pour son soutien à l’Ukraine. Le nom de Penn sera ajouté à la “Marche des braves” à Kyiv, qui rend hommage aux dirigeants et représentants étrangers qui ont offert un soutien important à l’Ukraine.

CARNET DU REPORTER : GROS PLAN SUR LES DRONES IRANIENS MORTELS ET DANGEREUX VISANT L’UKRAINE

La dernière visite de Penn avec Zelenskyy a eu lieu en juin. Le réalisateur hollywoodien était également en Ukraine le 24 février, le jour où la Russie a lancé son invasion, alors qu’il tournait des images pour son documentaire sur la crise en cours qui était déjà en préparation.

Il faisait partie des milliers de personnes contraintes de fuir à pied vers la Pologne lorsque des missiles russes ont commencé à frapper des villes ukrainiennes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’acteur a organisé des collectes de fonds par le biais de son association caritative CORE pour soutenir l’Ukraine. Au printemps, il envisage même de prendre les armes pour défendre le pays déchiré par la guerre.

En septembre, Moscou a interdit à Penn et à son collègue acteur Ben Stiller, un autre critique virulent de la guerre, d’entrer en Russie.