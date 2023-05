L’acteur Sarabhai vs Sarabhai Rajesh Kumar pleure la disparition de Vaibhavi Upadhyaya et Nitesh Pandey; dit: « C’étaient les acteurs que vous … »

Nitesh Pandey et Vaibhavi Upadhyaya des acteurs de cinéma et de télévision renommés sont décédés dans une tournure choquante des événements. Nitesh Pandey, qui a été vu pour la dernière fois à Anupamaa, a subi un arrêt cardiaque loin de chez lui. D’autre part, Vaibhavi Upadhyaya a subi un accident tragique qui lui a coûté la vie. Les deux incidents ont laissé tout le monde sous le choc en ce moment. Les célébrités qui ont travaillé avec eux rendent hommage et s’ouvrent sur le temps où ils ont travaillé avec Vaibhavi et Nitesh. Sarabhai contre Sarabhai acteur Rajesh Kumar a pleuré leur disparition.

Rajesh Kumar pleure la disparition de Vaibhavi Upadhyaya et Nitesh Pandey

Depuis le matin, Rajesh Kumar a déclaré à un portail d’informations sur le divertissement en ligne qu’il était en état de choc. Il a perdu deux des personnes avec qui il travaillait et qu’il connaissait. Rajesh dit que Vaibhavi et Nitesh étaient le genre d’acteurs avec qui on voudrait vieillir, puis regarder en arrière quand ils avaient 60, 70 ou 80 ans et se remémorer le travail ensemble, tout comme de bons vieux amis. Rajesh révèle qu’il a rencontré à la fois Vaibhavi et Nitesh alors qu’il n’y avait pas de téléphones portables, mais seulement des conversations qui les aideraient à se connecter les uns aux autres.

Rajesh Kumar se souvient de Nitesh Pandey

L’acteur se souvient avoir dit aux producteurs et à tout le monde sur les plateaux qu’ils (Rajesh et Nitesh) partageaient l’ambiance de ces copains d’enfance qui allaient à l’école ensemble. Ils se tiraient tous les deux les jambes et se moquaient l’un de l’autre, mais dans leur cœur, ils avaient aussi un respect et une admiration mutuels l’un pour l’autre. Chaque fois qu’ils faisaient équipe, c’était un tour de montagnes russes pour tout le monde sur les plateaux. Rajesh déclare qu’ils étaient de gros tyrans sur les plateaux et que tout le monde aurait peur qu’ils fassent équipe.

Rajesh se souvient que Nitesh Pandey était très sensible aux chiens. Et chaque fois que quelqu’un parlait mal des chiens, Nitesh leur demandait s’ils aimeraient que quelqu’un parle ainsi des membres de leur famille. Rajesh dit à Pinkvilla que Nitesh était un être humain très sensible.

Rajesh Kumar se souvient de Vaibhavi en tant que personne

Rajesh Kumar a travaillé avec Vaibhavi Upadhyaya dans Sarabhai vs Sarabhai Take 2. Elle a joué son amour, Jasmine. Ils sont restés en contact depuis l’époque de Sarabhai. Ils ont pris contact il y a plus de deux mois. Rajesh dit à ETimes que Vaibhavi était une montagnarde et qu’elle serait toujours dans les montagnes chaque fois qu’ils se rattrapaient par téléphone ou par message. Rajesh dit que Vaibhavi avait une mémoire très photographique et se souvenait de tout d’un simple coup d’œil. Reposez en paix, Nitesh Pandey et Vaibhai Upadhyaya.