L’acteur Santhanam publie une vidéo de lui en train de caresser un tigre et reçoit un contrecoup pour “cruauté envers les animaux”

L’acteur tamoul Santhanam fait face à un contrecoup sur Twitter après avoir publié une vidéo de lui caressant un tigre dans ce qui semble être une sorte de zoo pour enfants à Noël. Les gens l’ont accusé de promouvoir la “cruauté envers les animaux” avec la vidéo, affirmant que le tigre dans le clip semble avoir été sous sédation. L’acteur n’a pas précisé où la vidéo a été prise. Dans sa légende écrite en tamoul, l’acteur a demandé à ses fans s’ils ont aimé la vidéo, ainsi que les hashtags “tiger love” et “travel daries”.

Dans la vidéo, on voit Santhanam saisir la queue du tigre et le caresser, avant qu’un fonctionnaire ne pique l’animal dans la tête pour le réveiller. «Le mieux pour supprimer ce tweet était immédiatement après l’avoir publié, en vous renseignant sur la façon dont vous ne devriez pas poser avec des animaux drogués et en montrant votre bravoure en essayant cela avec un tigre / loup / hyène ou même un singe sans sédation. Le deuxième meilleur moment pour supprimer ce tweet, c’est maintenant”, a écrit un utilisateur de Twitter.

« Quel genre de comportement irresponsable est-ce ? Vous rendez-vous compte que vous encouragez la maltraitance animale ? Dans quel monde est-il acceptable de garder un animal sauvage comme celui-ci et de l’étourdir pour qu’il se réveille ?”, a demandé un autre utilisateur. profitez de vos voyages de manière plus responsable et durable », a écrit un autre.

Sérieusement ce qui ne va pas avec les gens. J’aimerais beaucoup voir le courage et l’amour du tigre de ce type devant un tigre sans sédation – Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) 26 décembre 2022

Un tigre sous sédation est tasé devant vous. Et vous appelez ça l’amour du tigre?— Karan Singh (@DjKaran) 26 décembre 2022

Quel genre de comportement irresponsable est-ce? Vous rendez-vous compte que vous encouragez la maltraitance animale ? Dans quel monde est-il acceptable de garder un animal sauvage comme celui-ci et de l’étourdir pour se réveiller ? – Lavanya 🎙️🎥👩🏻‍💻 (@lav_narayanan) 26 décembre 2022

Plus comme la haine du tigre, désolé de le dire. Veuillez prendre le temps de comprendre ce que signifie « tourisme responsable » afin que vous puissiez profiter de vos voyages de manière plus responsable et durable.— Divya (Elle/Elle) (@DivyaFru) 26 décembre 2022

Les zoos pour enfants ont souvent été critiqués par des militants pour maltraitance animale.

