L’acteur Sachiin Joshi remporte une bataille juridique contre le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra et Satyug Gold | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Sachiin Joshi, qui était dans une bataille juridique avec Raj Kundra et Satyug Gold, a gagné le procès contre le magnat des affaires, obtenant un jugement en sa faveur. Selon un rapport d’un grand quotidien, le tribunal a ordonné à la société Satyug Gold de payer Sachiin Rs. 3 000 000 et lui remettre également la possession de 1 kg d’or.

Dans une interview avec News18, Sachiin Joshi a expliqué sa bataille juridique avec Raj et a déclaré : « Ma bataille juridique était simplement une représentation de nombreux investisseurs de Satyug Gold qui ont investi dans le programme de l’or à un taux réduit, pour ne jamais recevoir l’or. »

Selon le rapport, l’acteur a été invité à payer une amende de Rs 25 lakh pour collecter Rs 18.57.870 d’or. Dans la même interview, il a révélé: « On m’a demandé de payer Rs 25 lakh pour collecter Rs 18.57.870 or après six ans de mon argent durement gagné couché avec une entreprise, imaginez l’état de l’homme ordinaire qui a dû investir en croyant une célébrité qui a soutenu une entreprise en tant que président. Je me sens pour le moins victime d’une fraude. Et puis j’ai réalisé que je devais m’élever contre ce qui ne va pas, car je pourrais être l’espoir pour beaucoup d’autres. «

Pour les non-spécialistes, l’acteur Sachiin avait déposé une plainte contre Satyug Gold le 18 janvier dernier en vertu des articles 406, 409 et 420 de l’IPC. Il a allégué une représentation frauduleuse et a affirmé qu’il n’avait pas reçu d’or après 6 ans de dépôt de l’argent chez Satyug Gold, qui était alors dirigé par Raj Kundra et Shilpa Shetty.

Parlant plus en détail de l’affaire, Sachiin a révélé pourquoi il avait choisi d’intenter une action en justice ces derniers mois. Il a déclaré: « Beaucoup de dénigrements nous sont arrivés, où nous devions payer 25 lakh pour un achat d’or de 18,57,870 lakh. L’affaire a tourné quand on leur a demandé de remettre l’or et ils ont fini par l’acheter à Anmol Jewelers et en attachant la facture. Ce qui signifie par défaut qu’il n’était pas question de frais de stockage car il n’y avait pas d’or avec Kundra et Satyug Gold en premier lieu. «

« Et, ces soi-disant » allégations fausses et sans fondement « de notre part se sont réalisées. Chez Satyug Gold, ils étaient tellement occupés à exécuter les commandes de chaque client qu’ils ont oublié la mienne. Nous avons obtenu notre 1 kg d’or et 3 lakh d’amende qui ils ont dû nous payer pour nous avoir fait passer par ce processus juridique où ils étaient en faute depuis le tout début et oui à propos du cas de rejet de chèque, nous gagnerons aussi car il a été arrêté non rejeté car nous n’avons vu aucune transparence dans leurs relations. Je suis heureux que le karma ait finalement rattrapé Kundra », a-t-il conclu.