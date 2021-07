L’acteur rappelle avoir rejeté la série Web produite par Raj Kundra

L’arrestation de l’homme d’affaires Raj Kundra en lien avec la production et la distribution de films pornographiques a relancé le débat sur l’exploitation des jeunes actrices vulnérables.

Les directeurs de casting ont approché l’acteur Shruti Gera en 2018 pour une série Web créée par Raj Kundra, mais elle a refusé.

Révélant l’information au Hindustan Times, Shruti a déclaré :

«Je ne me souviens pas exactement quel directeur de casting me l’a mentionné, mais au moins quelques-uns l’ont fait. L’un a mentionné qu’ils pourraient me présenter Raj Kundra, un autre a dit que ce type avait l’intention de démarrer une maison de production et qu’il allait faire son entrée dans l’espace Web. Je lui ai dit non tout de suite. Mais je suis plus reconnaissant de m’être gardé en sécurité. Nous pensions tous que c’était un gros bonhomme, mais il s’avère que c’est une personne qui fait des films porno ».

« Imaginez quelqu’un comme moi qui a fait plusieurs centaines de publicités télévisées avec les plus grandes marques et un casting a l’audace d’approcher quelqu’un comme moi. Quand la nouvelle est sortie, j’ai eu l’impression que quelqu’un me donnait un coup de poing dans l’estomac pour savoir comment quelqu’un oserait penser que je serais prêt à faire une telle chose », ajoute-t-elle.

« J’ai réalisé qu’il se passe beaucoup de choses ici dans l’industrie. Les jeunes actrices sont droguées, leurs vidéos compromettantes sont tournées et à travers cela, les gens les font chanter et les proxénètent. C’est très courant. Même les jeunes acteurs masculins y sont confrontés. Ils font beaucoup de choses, ils piègent le miel et ils vous rendent vulnérable… J’ai quitté les projets quand j’ai réalisé que les créateurs avaient de mauvaises intentions. Mais ce n’est toujours pas si facile. Ils mettent aussi des caméras dans votre chambre et tournent quelque chose, puis vous font chanter et obligent un acteur à faire quelque chose qu’il ne veut pas.

« Les acteurs principaux ne sont presque jamais auditionnés, à moins qu’il ne s’agisse d’un tout nouveau casting dans un film, ce qui est rare. Même pour les films à grande bannière, la distribution principale est toujours déterminée et ils recherchent uniquement des rôles de remplissage. Les choses changent lentement maintenant, mais les films sont connus pour être aventurés via la socialisation, les rencontres et les contacts, ce qui en fait une zone grise et les modèles/acteurs sont susceptibles d’être exploités, qu’ils soient masculins ou féminins », conclut-elle.

Pour les non avertis, Shruti a joué dans le film de 2009 « Toss: A Flip of Destiny », a fait une pause en 2018 pour lancer une ligne de soins de la peau.