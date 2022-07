L’acteur R Madhavan dans Awe of Kalinga Stadium après que Son Vedaant ait créé l’histoire

L’acteur vétéran R Madhavan a été époustouflé par l’infrastructure et le développement autour du stade Kalinga à Bhubaneshwar, Odisha.

L’acteur a fait l’éloge de la merveille architecturale du stade alors qu’il inventait une pièce de théâtre sur le slogan associé à l’État.

“#Odisha n’est plus le secret le mieux gardé de l’Inde, il est connu de tous », a déclaré @ActorMadhavan lors de sa visite au stade de Kalinga au #AquaticNationals2022. Écoutez-le ! pic.twitter.com/mfafkNLmIL — Odisha Sports (@sports_odisha) 20 juillet 2022

“C’est ma première visite à Odisha et je suis complètement époustouflé par la façon dont toute la ville est organisée. Et en plus de cela, venir au stade Kalinga et voir pourquoi on l’appelle le secret le mieux gardé de l’Inde. Je pense que cela ne devrait plus être un secret, simplement parce que les installations sont de classe mondiale et exceptionnelles », a déclaré la star de cinéma du sud de l’Inde.

“Maintenant, il y a une excellence structurelle qui est évidente, mais, plus que cela, je pense que l’esprit des personnes impliquées et l’esprit des personnes qui font que cela se produise est en fait l’esprit des champions. Je suis très impressionné et je leur souhaite à tous le meilleur.

« La vision est extraordinaire. Ils sont également très progressistes et futuristes dans la construction et sont liés aux bonnes personnes. Je crois qu’ils sont l’un des plus grands sponsors du hockey en Inde », a-t-il poursuivi.

« J’ai vu la piscine, la piscine Biju Patnaik. qui est brillant. Ils proposent également une nouvelle piscine entièrement couverte qui sera utile pour accueillir des compétitions internationales.

“Je pense qu’Odisha va bientôt être l’un des centres d’excellence pour le sport dans le pays et je souhaite le meilleur à toute l’équipe.”

A LIRE AUSSI| Vedaant Madhavan crée un nouveau record de compétition au 1500 m nage libre aux 48e Championnats nationaux aquatiques juniors

L’acteur a ensuite rencontré le ministre en chef de l’État d’Odisha, M. Naveen Patnaik, qui a accueilli la star et sa famille. Le CM a félicité le fils de Madavan, Vedaant, qui a établi un nouveau record de compétition dans l’épreuve de natation nage libre de 1500 m lors des 48e championnats nationaux juniors aquatiques.

Acteur populaire @ActorMadhavan aujourd’hui rencontré CM @Naveen_Odisha Il a fait l’éloge du centre aquatique à venir au stade de Kalinga. Le célèbre acteur est dans la ville pour #AquaticNationals2022 au stade de Kalinga. CM a félicité son fils Vedaant pour le record de la rencontre au 1500m nage libre pic.twitter.com/BHOzKp6BL — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) 21 juillet 2022

Vedaant, qui représente le Maharashtra, a enregistré un temps de 16: 01,73 alors qu’il menait le peloton avec un rythme et un excellent coup pour établir un nouveau record à la piscine Biju Patnaik du stade Kalinga.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.