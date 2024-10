L’acteur qui a changé la vie de Robert Redford

(Crédits : Far Out / Alamy)

Il existe peu d’acteurs plus emblématiques sur plusieurs décennies que l’incomparable Robert Redford, et au fil des années, le modèle emblématique de la célébrité a travaillé avec pas mal de partenaires dans certains films épiques.

Que votre favori soit Tous les hommes du présidentannées 1967 Pieds nus dans le parcou bien l’emblématique Le site de CharlotteRedford est apparu dans certains des films les plus légendaires de tous les temps. L’un des films les plus connus de Redford était, bien sûr, Butch Cassidy et le Sundance Kiddans lequel il a travaillé en étroite collaboration avec Paul Newman. Les deux hommes se sont liés d’amitié pour la vie après la réalisation de Butch Cassidyjusqu’à la mort de Newman en 2008.

Redford revient sur le temps qu’il a passé à rencontrer Newman et à réaliser Butch Cassidy avec tendresse, et l’ami qu’il a trouvé en Newman a clairement eu un impact énorme. Dans une interview avec ÉcuyerRedford a déclaré : « J’ai eu beaucoup de chance dans la mesure où j’ai eu des relations merveilleuses avec les gens avec qui j’ai travaillé. Mais rien n’a autant résisté que Paul Newman. Rien n’a duré comme notre connexion. C’est devenu une amitié cinématographique, une amitié personnelle. Cela a touché très profondément.

Dans un aveu très rare dans les amitiés, surtout masculines, il poursuit : « Il a changé ma vie : il a accepté de m’avoir dans le film. [Butch Cassidy and the Sundance Kid] dans lequel je n’aurais pas dû participer. Il était si généreux. Le studio voulait Steve McQueen, ils voulaient Marlon Brando, ils voulaient des célébrités. Et je n’étais pas ça. je n’avais fait que Pieds nus dans le parc. J’avais 11 ans de moins que Paul, et [the director] George Roy Hill et moi nous sommes rencontrés, et lui et moi avons cliqué. Il me voulait », ce fut un moment qui allait constituer une bifurcation sur la route du jeune acteur et le voir voler dans la stratosphère alors que le succès l’appelait.

« Et puis [the screenwriter] William Goldman me voulait, mais le studio ne l’a pas fait : « Nous ne pouvons pas mettre Paul avec un nom comme celui-là. » George a dit : « Allons rencontrer Paul. » Et Paul et moi avons passé une soirée ensemble, à boire et à discuter. Après, il a dit au studio : « Je veux y aller avec Redford. » Il m’a défendu. Ils ne m’ont rien payé. [Laughs.] J’ai presque dû payer ma place pour le film.

De toute évidence, la façon dont Newman s’est battu pour Redford a touché une corde sensible, comme il l’a déclaré : « Mais cette générosité m’a vraiment frappé, qu’il puisse être aussi généreux et avoir ce genre d’intégrité. Et puis, au fur et à mesure que le film avançait, nous avons tous les deux mis de côté nos personnages de cinéma et sommes devenus amis. Nous avons développé cette relation pleine de plaisanteries et de tours, tout simplement très amusante. Cela s’est transformé en une amitié de longue date qui existe toujours, même s’il n’est plus avec nous. Je pense à lui. Et je serai toujours reconnaissant pour sa générosité.

Et Redford, bien sûr, continue de chanter les louanges de son ami. Il a poursuivi : « Eh bien, c’était un gros problème et il a toujours été humble. Cela m’a impressionné. Je n’ai jamais eu l’impression que ça lui montait à la tête. Il a développé une manière de se comporter en public et une manière d’être en privé.

En comparaison avec certaines stars de l’époque, c’était une façon unique de vivre sa vie, mais Newman a favorisé un sentiment de normalité qui a permis à ses amis proches d’être encore plus proches : « L’amitié était très importante pour lui, et pouvoir être un Une personne réelle était très importante pour lui, être une personne authentique plutôt que de se comporter comme une star. Dans sa vie privée, il n’était qu’une vraie personne. Très, très humble. Je pense que j’ai bénéficié de cette amitié à cet égard. C’était juste un gars du coin.

Il semble que nous pourrions tous utiliser un Paul Newman dans nos vies, et avec la façon dont Redford parle de lui, c’est vraiment dommage qu’il ne soit plus là – imaginez les pitreries qu’ils pourraient faire.

