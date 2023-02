L’acteur primé Bob Odenkirk a été sélectionné comme Homme de l’année 2023 par Hasty Pudding Theatricals

L’acteur primé et auteur à succès Bob Odenkirk sera célébré jeudi en tant qu’homme de l’année 2023 par les Hasty Pudding Theatricals de l’Université de Harvard.

Odenkirk, mieux connu sous le nom d’avocat louche Saul Goodman dans “Breaking Bad” et “Better Call Saul”, devrait recevoir son prix Pudding Pot lors d’un rôti festif, après quoi il assistera à une avant-première de la 174e production de Hasty Pudding Theatricals, “COSMIC RELIEF!”

“Lorsque nous avons choisi notre Homme de l’année 2023, j’ai immédiatement su que nous ferions mieux d’appeler Bob Odenkirk”, a déclaré le producteur Aidan Golub dans un communiqué lors de l’annonce du prix le mois dernier.

Hasty Pudding Theatricals, qui date de 1844 et se présente comme la troisième plus ancienne troupe de théâtre au monde, a décerné le prix de l’homme de l’année depuis 1967. Le récipiendaire de l’année dernière était Jason Bateman, et les lauréats précédents incluent Bob Hope, Dustin Hoffman et Sean Connery.

Les prix sont décernés à des personnes qui ont apporté une contribution durable et impressionnante au monde du divertissement.

L’actrice Jennifer Coolidge a été nommée Femme de l’année 2023 du groupe. Elle sera honorée lors d’un événement distinct samedi.

Odenkirk a repris son rôle de “Breaking Bad” de Saul Goodman, alias Jimmy McGill, dans “Better Call Saul”, qui lui a valu trois prix Critics Choice TV et plusieurs nominations aux Emmy, Golden Globe et SAG Award.

Il est également la vedette et le producteur exécutif de “Lucky Hank”, adapté du roman “Straight Man” de l’auteur lauréat du prix Pulitzer Richard Russo, dont la première est prévue sur AMC et AMC+ le 19 mars.

Les autres crédits d’acteur incluent “Nobody”, “Mr. Show avec Bob et David” et “Girlfriend’s Day”.

Il a reçu deux Emmy Awards pour son écriture comique pour “Saturday Night Live” en 1989 et pour “The Ben Stiller Show” en 1993.

En 2013, Odenkirk a co-écrit le best-seller du New York Times “Hollywood Said No!”, une collection de scénarios non produits, et son troisième livre sorti en mars 2022, un mémoire intitulé “Comedy Comedy Comedy Drama”, est allé au n ° 2 sur The Liste des best-sellers du New York Times.