L’acteur préféré de Robin Williams pour incarner

(Crédit : Alay)

Il n’était peut-être pas impressionniste de métier, mais Robin Williams était suffisamment compétent dans toutes les facettes de la comédie pour être plus que capable de réaliser une approximation parfaite des stars du monde de la scène, du cinéma et de la culture populaire.

En tant que tour de force comique, la trajectoire ascendante imparable de Williams l’a emmené du circuit du stand-up au sommet d’Hollywood en passant par un détour dans le monde des sitcoms télévisés, avec son style de courant de conscience et ses riffs lourds. improvisations qui font de lui l’une des plus grandes stars du monde.

Les impressionnistes ont généralement une durée de vie limitée, ce que Jim Carrey, un autre stand-up devenu vedette, a découvert lorsqu’il essayait de se tailler sa propre niche au début de sa carrière, mais Williams n’a jamais perdu sa capacité à imiter le cadence d’un visage célèbre, même si elle a rarement été intégrée dans ses performances à l’écran les plus mémorables.

Dire que Williams pouvait incarner un éventail éclectique de personnalités serait prendre les choses à la légère alors que ses impressions couvraient tout le monde et tout, du pape Jean-Paul II, Margaret Thatcher et Rodney Dangerfield à Julia Child, Robert De Niro, Elmer Fudd et Arnold Schwarzenegger, mais aucun d’eux n’était ses favoris.

Au lieu de cela, cet honneur est revenu à quelqu’un pour qui Williams avait un grand respect personnel mais aussi un soupçon de jalousie professionnelle. Après tout, il voulait jouer le Joker dans le classique de la bande dessinée de Tim Burton de 1989. Batmanseulement pour que Jack Nicholson vole le rôle juste sous son nez.

Cependant, ils ont clairement laissé le passé derrière eux, Williams étant une fois intervenu et acceptant une récompense au nom de Nicholson alors que ce dernier était bien trop défoncé pour prononcer son propre discours. Le lauréat d’un Oscar Chasse de bonne volonté La star était fascinée par la personnalité unique du triple lauréat d’un Oscar, c’est pourquoi il n’y avait qu’une seule réponse lorsqu’un Reddit AMA lui a chargé de nommer sa personne préférée pour se faire passer pour.

« Oh mon Dieu, Jack Nicholson, » répondit Williams. « Un jour, il était avec moi à une soirée de bienfaisance et il s’est penché et m’a dit : « Même les huîtres ont des ennemis ». D’une voix très intense, j’ai répondu : « Augmentez votre dose ». Plus fasciné qu’effrayé. Il dit des choses que même Bouddha dit : « Que voulais-tu dire ? »

S’il est tout à fait vrai que les huîtres ont en fait un certain nombre de prédateurs naturels et d’ennemis sous-marins bien avant d’être sorties de l’océan et servies dans une assiette, il est compréhensible que même un comique décalé comme Williams ait été pris au dépourvu. garde par cette évaluation à la David Attenborough qui lui est faite pendant le dîner par l’un des plus grands acteurs de tous les temps.

Williams a usurpé l’identité de Nicholson pendant des décennies, et son appropriation sans effort a sans aucun doute été grandement facilitée par une exposition directe et répétée à l’icône lui-même.

