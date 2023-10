L’acteur Piper Laurie, connu pour ses rôles dans « Carrie » et « The Hustler », est décédé à 91 ans : NPR

basculer la légende Matt Sayles/AP

Piper Laurie, l’acteur volontaire nominé aux Oscars qui a joué dans des rôles acclamés même s’il a complètement abandonné le métier d’acteur à la recherche d’une vie « plus significative », est décédée tôt samedi à son domicile de Los Angeles. Elle avait 91 ans.

Laurie est décédée de vieillesse, a déclaré sa manager, Marion Rosenberg, à l’Associated Press par courrier électronique, ajoutant qu’elle était « un superbe talent et un être humain merveilleux ».

Laurie est arrivée à Hollywood en 1949 sous le nom de Rosetta Jacobs et a rapidement obtenu un contrat avec Universal-International, un nouveau nom qu’elle détestait et une série de rôles principaux avec Ronald Reagan, Rock Hudson et Tony Curtis, entre autres.

Elle a ensuite reçu des nominations aux Oscars pour trois films distincts : Le drame de la salle de billard de 1961. L’arnaqueur; la version cinématographique du classique de l’horreur de Stephen King Carrie, en 1976 ; et le drame romantique Enfants d’un Dieu inférieuren 1986. Elle est également apparue dans plusieurs rôles acclamés à la télévision et sur scène, notamment dans David Lynch Pics jumeaux dans les années 1990 dans le rôle de la méchante Catherine Martell.

Laurie a fait ses débuts à 17 ans Louiseincarnant la fille de Reagan, apparaît ensuite face à Francis le mulet parlant dans Francis va aux courses. Elle a réalisé plusieurs films avec Curtis, avec qui elle est sortie autrefois, dont Le prince qui était un voleur, Pas de place pour le marié, Fils d’Ali Baba et Johnny sombre.

Marre, elle a renoncé à son contrat de 2 000 $ par semaine en 1955, jurant de ne plus travailler à moins de lui offrir un poste décent.

Elle a déménagé à New York, où elle a trouvé les rôles qu’elle recherchait au théâtre et dans des séries télévisées en direct.

Des représentations en Journées du vin et des roses, Le cœur sourd et La route qui a mené après lui a valu des nominations aux Emmy Awards et a ouvert la voie à un retour au cinéma, notamment dans le rôle acclamé de la petite amie troublée de Paul Newman dans L’arnaqueur.

Pendant de nombreuses années après, Laurie a tourné le dos au métier d’actrice. Elle a épousé le critique de cinéma Joseph Morgenstern, a accueilli une fille, Ann Grace, et a déménagé dans une ferme à Woodstock, New York. Elle a déclaré plus tard que le mouvement des droits civiques et la guerre du Vietnam avaient influencé sa décision de procéder à ce changement.

« J’étais désenchantée et je cherchais une existence plus significative pour moi », se souvient-elle, ajoutant qu’elle n’a jamais regretté cette décision.

« Ma vie était bien remplie », a-t-elle déclaré en 1990. « J’ai toujours aimé utiliser mes mains et j’ai toujours peint. »

Laurie s’est également fait connaître en tant que boulangère, ses recettes apparaissant dans Le New York Times.

Sa seule performance pendant cette période a eu lieu lorsqu’elle a rejoint une douzaine de musiciens et d’acteurs lors d’une tournée des campus universitaires pour soutenir la candidature présidentielle du sénateur George McGovern en 1972.

Laurie était enfin prête à reprendre le métier d’actrice lorsque le réalisateur Brian De Palma l’a appelée pour jouer la mère dérangée de Sissy Spacek dans Carrie.

Au début, elle a trouvé que le scénario était nul, puis elle a décidé qu’elle devrait jouer le rôle pour rire. Ce n’est que lorsque De Palma lui a reproché d’avoir mis une scène comique qu’elle a réalisé qu’il voulait que le film soit un thriller.

Carrie est devenu un succès au box-office, déclenchant un engouement pour les films sur des adolescents en danger, et Spacek et Laurie ont tous deux été nominés aux Oscars.

Son désir d’agir ravivé, Laurie a repris une carrière bien remplie qui a duré des décennies. À la télévision, elle est apparue dans des séries telles que Matlock, Le meurtre qu’elle a écrit et Frayer et a joué la mère de George Clooney dans ER.