L’acteur Paul Sorvino, connu pour ses rôles dans Les Affranchis, Law & Order, décède à 83 ans

Paul Sorvino, un acteur imposant qui s’est spécialisé dans le rôle d’escrocs et de flics comme Paulie Cicero dans Affranchis et le sergent du NYPD Phil Cerretta sur La loi et l’ordre, est mort. Il avait 83 ans.

Son publiciste Roger Neal a déclaré qu’il était décédé lundi matin dans l’Indiana de causes naturelles.

“Nos cœurs sont brisés, il n’y aura plus jamais d’autre Paul Sorvino”, a déclaré sa femme, Dee Dee Sorvino, dans un communiqué. “Il était l’amour de ma vie et l’un des plus grands interprètes à avoir jamais orné l’écran et la scène.”

Au cours de ses plus de 50 ans dans le secteur du divertissement, Sorvino a été un pilier du cinéma et de la télévision, incarnant un communiste italo-américain dans Warren Beatty. RougesHenry Kissinger dans Oliver Stone Nixon et le chef de la mafia Eddie Valentine dans Le Fusée. Il disait souvent que même s’il était surtout connu pour jouer des gangsters, ses véritables passions étaient la poésie, la peinture et l’opéra.

Paul Sorvino (au centre) entre Robert De Niro et Jon Stewart lors de la soirée de clôture du Tribeca Film Festival 2015 marquant le 25e anniversaire de Goodfellas. (Mike Coppola/Getty Images pour le Tribeca Film Festival 2015)

Né à Brooklyn en 1939 d’une mère professeur de piano et d’un père contremaître dans une fabrique de robes, Sorvino s’intéresse à la musique dès son plus jeune âge et fréquente l’American Musical and Dramatic Academy de New York où il tombe amoureux du théâtre. Il fait ses débuts à Broadway en 1964 dans Bajour et ses débuts au cinéma dans Carl Reiner Où est Papa ? en 1970.

Avec sa stature imposante, Sorvino a fait une présence percutante, peu importe le médium. Dans les années 1970, il joue aux côtés d’Al Pacino dans La panique à Needle Park et avec James Caan dans Le joueurretravaillé avec Reiner dans Oh mon Dieu! et faisait partie de l’ensemble de la comédie de vol de banque de William Friedkin Le travail de Brink.

Dans John G. Avildsen Rocheux suivre Danse lente dans la grande villeSorvino a pu jouer un rôle principal romantique et a utilisé son

formation en danse face à la ballerine professionnelle Anne Ditchburn.

Sorvino a été particulièrement prolifique dans les années 1990, lançant la décennie en jouant Lips dans Beatty’s Dick Tracy et Paul Cicéron dans Martin Scorsese Affranchisqui était basé sur le vrai gangster Paul Vario, et 31 épisodes sur Dick Wolf’s La loi et l’ordre. Il a suivi ceux qui avaient des rôles dans Le Rocketeer, La Firme, Nixon, qui lui a valu une nomination aux Screen Actors Guild Award, et Baz Luhrmann Roméo + Juliette comme le père de Juliette, Fulgencio Capulet.

Beatty se tournait souvent vers Sorvino, l’enrôlant à nouveau pour sa satire politique Bulworthsorti en 1998, et son

Lettre d’amour hollywoodienne 2016 Les règles ne s’appliquent pas. Il est également apparu dans James Gray’s L’immigré.

Sorvino a eu trois enfants de son premier mariage, dont l’actrice primée aux Oscars Mira Sorvino. Lorsqu’il a appris que sa fille avait été parmi les femmes prétendument harcelées sexuellement et mises sur liste noire par Harvey Weinstein au milieu du compte #MeToo, il a dit à TMZ que s’il avait su, Weinstein, “ne marcherait pas. Il serait dans une chaise roulante.”

Il était fier de sa fille et a pleuré lorsqu’elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Puissante Aphrodite en 1996. Il a dit au Los Angeles Times ce soir-là qu’il n’avait pas les mots pour exprimer ce qu’il ressentait.

“Ils n’existent dans aucune langue que j’ai jamais entendue – enfin, peut-être l’italien”, a-t-il déclaré.