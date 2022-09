L’acteur Pathaan Shah Rukh Khan va-t-il refaire CE film emblématique de Govinda et Raveena Tandon ?

La maison de production de l’acteur Pathaan Shah Rukh Khan a produit du contenu intéressant et essaie de divertir ses téléspectateurs. Récemment, la production de Shah Rukh Khan a fait d’Alia Bhatt la vedette de Darlings, et le public en est devenu gaga. Selon certaines informations, la production de SRK a acquis les droits du film de 1998 de Govinda et Raveena Tandon, Dulhe Raja. Eh bien, Shah Rukh Khan aurait l’intention de refaire le film des années 90. Farhad Samji qui travaille actuellement sur Kabhi Bhai Kabhi Jaan de Salman Khan a commencé à travailler sur le projet de scénario du remake de Dulhe Raja. Si l’on en croit les rapports, l’équipe de Shah Rukh Khan ira de l’avant avec le remake des mérites du scénario.

OG Dulhe Raja a présenté Govinda, Raveena, Kader Khan, Prem Chopra, Johnny Lever, Asrani, Viju Khote et Mohnish Behl dans des rôles clés. Côté travail, Shah Rukh Khan tourne pour le film Jawan d’Atlee à Chennai. SRK retournera à Mumbai et tournera pour Tiger 3 avec Salman Khan. Shah Rukh Khan a également Pathaan de Siddharth Anand avec Deepika Padukone et John Abraham. Il a également Dunki de Rajkumar Hirani dans son chat.