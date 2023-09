L’acteur pakistanais Hania Aamir danse sur la chanson de Jawan Chaleya avec Shah Rukh Khan en arrière-plan, regardez

Dans la vidéo, on peut voir Hania Aamir vêtue d’une chemise ample blanche et d’un pyjama rose tandis que Chaleya de Jawan joue derrière elle à la télévision avec Shah Rukh Khan.

L’acteur pakistanais Hania Aamir est un grand fan de Shah Rukh Khan et publie souvent des vidéos et des photos imitant ce que fait l’acteur Jawan. Maintenant, une vidéo de Hania Aamir devient virale sur les réseaux sociaux et la montre dansant sur la chanson de danse romantique de Shah Rukh Khan de Jawan intitulée Chaleya. Composé par Anirudh, Chaleya a été chanté par Arijit Singh et Shilpa Rao.

Dans la vidéo, on peut voir Hania Aamir vêtue d’une chemise blanche ample et d’un pyjama rose pendant que Chaleya joue derrière elle à la télévision mettant en vedette Shah Rukh Khan.

Hania Aamir pouvait être vue correspondant aux pas de Shah Rukh Khan alors qu’elle suivait la piste. Hania Aamir était également accompagnée de ses amis chanteurs Yashal Shahid, Aashir Wajahat et Nayel Wajahat, entre autres.

Regardez la vidéo virale de Hania Aamir ici





Hania Aamir n’a pas sous-titré le message mais a simplement écrit « Ganda ». En réaction à la vidéo, les internautes n’ont pas pu garder leur calme. Un utilisateur a écrit : « Nous voulons vous voir avec Shah Rukh dans un film », tandis qu’un autre a commenté : « L’amour pour Biriyani, le cricket et le SRK sont les choses les plus courantes entre le Pakistan et l’Inde. »

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Hania Aamir affiche son amour pour Shah Rukh Khan sur les réseaux sociaux. En août, Hania Aamir a partagé une vidéo d’elle faisant la pose signature de Shah Rukh Khan.

Quant à Jawan, Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi et Nayanthara, Jawan, sorti en salles le 7 septembre 2023, prend d’assaut le box-office depuis. Jawan, la vedette de Shah Rukh Khan, a déjà franchi la barre des 1 000 crores au box-office mondial.

