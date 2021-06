L’acteur pakistanais Fawad Khan fera-t-il ses débuts dans Disney+ Ms. Marvel ? | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le cœur pakistanais Fawad Khan, qui a d’abord conquis de nombreux fans indiens avec ses feuilletons pakistanais immensément populaires comme « Zindagi Gulzar Hai » et « Humsafar » et plus tard avec ses performances dans des films de Bollywood comme Khoobsurat, Kapoor & Sons et Ae Dil Hai Mushkil, serait tout prêt à faire ses débuts à Hollywood.

Le bel acteur, selon le site Web IMDB, est un casting de la prochaine série Disney + de Marvel, Mme Marvel, qui met en vedette l’actrice canadienne Iman Vellani dans le rôle principal.

Selon IMDB, l’acteur de « Zindagi Gulzar Hai » jouera dans un épisode de la série sous le nom de « Hasan ».

Journaliste de divertissement principal à la BBC, Haroon Rashid a tweeté à peu près la même chose. « Wow! Fawad Khan devrait apparaître dans Ms Marvel – la série Disney + sur le premier personnage musulman titulaire de Marvel. Il est répertorié sur la page IMDB officielle de l’émission. Farhan Akhtar, Nimra Bucha et Samina Ahmad feraient également partie de la distribution. Marvel encore à commenter. Incroyable si vrai », a lu le tweet de Haroon.

Wow! Fawad Khan devrait apparaître dans Ms Marvel – la série Disney + sur le premier personnage musulman titulaire de Marvel. Il est répertorié sur la page IMDB officielle de l’émission. Farhan Akhtar, Nimra Bucha et Samina Ahmad feraient également partie de la distribution. Marvel encore à commenter. Incroyable si vrai ! pic.twitter.com/FFdvBHXRGO – Haroon Rashid (@iHaroonRashid) 4 juin 2021

Selon certaines informations, l’acteur-producteur de Bollywood Farhan Akhar ainsi que deux autres artistes pakistanais – Nimra Bucha et Samina Ahmad, seront également à l’affiche de la prochaine série.

Cependant, il n’y a toujours pas eu de confirmation officielle de Fawad Khan et du MCU (Marvel Cinematic Universe).

Mme Marvel est une mini-série en six parties créée par Bisha K. Ali. La série tourne autour de Kamala Khan, alias Mme Marvel, une pakistanaise américaine musulmane de 16 ans originaire de Jersey City. Elle écrit la fanfiction Captain Marvel et acquiert des pouvoirs de métamorphose.

La série a été tournée à Atlanta, en Géorgie, dans le New Jersey, à New York et en Thaïlande.