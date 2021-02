L’acteur canadien Christopher Plummer est décédé à l’âge de 91 ans, a déclaré vendredi son manager. À 82 ans, Plummer est devenu l’acteur le plus âgé à remporter un Oscar en remportant le meilleur gong de soutien pour les débutants.

«Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir. Il sera pour toujours avec nous » Lou Pitt, le manager de Plummer pendant 46 ans, a déclaré à la chaîne de divertissement Deadline dans un communiqué.

Plummer était avec sa femme, Elaine Taylor et Pitt à la maison dans le Connecticut lorsqu’il est décédé « pacifiquement. »

L’acteur était surtout connu pour son rôle dans la comédie musicale classique «The Sound of Music», mais il est apparu dans plus de 100 rôles au cinéma et a participé à de nombreuses productions scéniques.

Plus récemment, l’acteur a joué dans le film à succès «Knives Out». Il a également été nominé pour un Oscar pour son rôle dans le film réalisé par Ridley-Scott «All the Money in the World», sorti en 2017. Le film, et le rôle de Plummer dans celui-ci, a fait la une des journaux, l’acteur remplaçant Kevin Spacey après que ce dernier a été accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs hommes. Spacey avait déjà filmé son rôle de John Paul Getty, et toutes ses scènes ont été reprises avec Plummer à quelques mois de la sortie du film.

Plummer a remporté un Oscar pour le film «Beginners» de 2010 et a également été nominé pour «The Last Station» en 2009. Un Golden Globe, deux Emmys et deux Tony Awards figuraient également parmi ses distinctions.

L’acteur a grandi à Montréal, mais a réussi à jouer dans plusieurs pays – même en se produisant en anglais et en français. Il a commencé sa carrière sur scène, se produisant à Broadway et dans le West End de Londres, et a travaillé avec des réalisateurs très appréciés tout au long de sa carrière après sa première apparition au cinéma en 1958, dans «Stage Struck» de Sidney Lumet.

